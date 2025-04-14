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رياضة

رد رابطة الأندية بشأن تأجيل مباراة بيراميدز وحرس الحدود

فريق بيراميدز، فيتو
فريق بيراميدز، فيتو

 يستعد فريق بيراميدز  لمواجهة حرس الحدود بكأس عاصمة مصر والمحدد لها الأربعاء المقبل.

ورفضت رابطة الأندية المحترفة تأجيل مباراة بيراميدز وحرس الحدود في كأس العاصمة، موضحة أن قرارات لجنة المسابقات كانت واضحة منذ البداية بعدم تأجيل أي مباريات سواء بالدوري أو كأس العاصمة من أجل انتظام المسابقة.

وكان هناك مطلب لدى إدارة نادي بيراميدز في تأجيل مباراة الفريق أمام حرس الحدود والمحدد لها يوم الأربعاء المقبل 16 أبريل، لارتباط الأزرق بمباراة هامة أورلاندو بايرتس يوم السيت المقبل 19 من الشهر ذاته.

 

موعد مباراة بيراميدز القادمة أمام حرس الحدود

 ويلتقي فريق بيراميدز نظيره حرس الحدود في السابعة مساء الأربعاء القادم بستاد حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الخامسة بكأس الرابطة (كأس عاصمة مصر).

 

مباراة بيراميدز ضد الأهلي 

وخطف النادي الأهلي تعادلا مثيرا أمام بيراميدز بهدف لمثله في منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي.

التعادل جعل بيراميدز يواصل تصدره ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة

 

موعد مباراة بيراميدز وأورلاندو بيراتس في نصف نهائي دوري الأبطال

ومن المقرر أن تقام مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بين  بيراميدز وأورلاندو بيراتس يوم 19 أبريل الجاري على أرضية ملعب أورلاندو، بينما تقام مباراة الإياب على ملعب بيراميدز يوم 25 أو 26 أبريل الجاري.

 

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