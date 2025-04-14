كرة اليد، إقامة نهائيات كأس مصر بدون جمهور

كرة اليد، قرر مسئولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، إقامة نهائيات بطولة كأس مصر رجال المقرر لها يومي 17 و18 أبريل الجاري، بدون حضور الجمهور.

ومن المقرر أن تشهد المباراة حضور 75 فردا فقط من كل نادي، معظمهم من أهالي اللاعبين ومسئولي الناديين.

موعد نهائيات كأس مصر لكرة اليد

وتقام مواجهات الدور قبل النهائي والنهائي في المواعيد التالية:

الدور قبل النهائي - الخميس 17 أبريل

الأهلي × البنك الأهلي - 4 عصرا

الزمالك × طلائع الجيش - 6 مساء

الدور النهائي - الجمعة 18 أبريل

الثالث والرابع - 4 عصرا

النهائي - 6 مساء

وتقام مباريات الدور قبل النهائي والنهائي على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتأهل للمربع الذهبي كل من، الأهلي والبنك الأهلي والزمالك وطلائع الجيش.

وجاءت نتائج مباريات الدور ربع النهائي كالتالي:

الزمالك (36) - (24) الزهور

سبورتنج (22) - (31) الأهلي

الشمس (20) - (29) البنك الأهلي

سموحة (29) - (30) طلائع الجيش

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