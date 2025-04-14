كرة اليد، مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس مصر

كرة اليد، أعلن مسؤولو اتحاد كرة اليد برئاسة خالد فتحي، مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس مصر رجال، للموسم الحالي 2024/2025.

وتقام مواجهات الدور قبل النهائي والنهائي في المواعيد التالية:

الدور قبل النهائي - الخميس 17 أبريل

الأهلي × البنك الأهلي - 4 عصرا

الزمالك × طلائع الجيش - 6 مساء

الدور النهائي - الجمعة 18 أبريل

الثالث والرابع - 4 عصرا

النهائي - 6 مساء

وتقام مباريات الدور قبل النهائي والنهائي على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وتأهل للمربع الذهبي كل من، الأهلي والبنك الأهلي والزمالك وطلائع الجيش.

وجاءت نتائج مباريات الدور ربع النهائي كالتالي:

الزمالك (36) - (24) الزهور

سبورتنج (22) - (31) الأهلي

الشمس (20) - (29) البنك الأهلي

سموحة (29) - (30) طلائع الجيش

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