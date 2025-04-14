السيسي يدعو رجال الأعمال القطريين إلى الاستثمار في مصر، 618.5 مليون دولار قيمة الاستثمارات القطرية، وسياسة نقدية جاذبة للاستثمار تهدف للسيطرة على التضخم

الاستثمارات القطرية في مصر، الاستثمارات القطرية في مصر تُعد من العوامل المهمة في دعم الاقتصاد المصري، ولها عدة أبعاد وأهمية استراتيجية واقتصادية، منها:

دعم الاحتياطي النقدي الأجنبي : الاستثمارات القطرية تُسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، مما يدعم استقرار سعر الصرف ويُقلل من الضغوط على الجنيه المصري.

: الاستثمارات القطرية تُسهم في تعزيز الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي، مما يدعم استقرار سعر الصرف ويُقلل من الضغوط على الجنيه المصري. خلق فرص عمل : المشاريع القطرية في قطاعات مثل السياحة، العقارات، والصناعة تُوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة، ما يُساهم في تقليل معدلات البطالة.

: المشاريع القطرية في قطاعات مثل السياحة، العقارات، والصناعة تُوفر وظائف مباشرة وغير مباشرة، ما يُساهم في تقليل معدلات البطالة. تنشيط قطاعات حيوية: قطر تستثمر في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة (الغاز الطبيعي)، البنية التحتية، السياحة، والبنوك، ما يُساعد في تنمية هذه القطاعات.

مصر وقطر، فيتو

فعاليات أعمال زيارة الرئيس السيسي إلى العاصمة القطرية الدوحة

بدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات زيارته إلى العاصمة القطرية الدوحة، حيث التقى بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، وعلي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري.

قيمة الاستثمارات القطرية في مصر

وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 618.5 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024، مقابل 548.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023.

وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في قطر 171.5 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024، مقابل 86.8 مليون دولار خلال العام المالى 2022 /2023.

جانب من اللقاء، فيتو

تفاصيل جهود 10 سنوات لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار

قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملًا حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار.

واشار إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة، مضيفا أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

وقال إنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة وتسهيل الإجراءات وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠، وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات، ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠.

حسن الخطيب، فيتو

وأكد المهندس حسن الخطيب أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪؜ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي.

واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلًا عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.

وزير التجارة القطري: لقاء السيسي منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر

وأكد الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين قطر ومصر، في ضوء ما تشهده العلاقات من تطور ملحوظ، مشيرا إلى أن حجم التبادل التجاري بين الجانبين سجل نموا سنويا بمعدل 50 بالمئة خلال السنوات الأربع الماضية.

وشدد على أهمية القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في دفع عجلة الاستثمار وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

الدكتور أحمد بن محمد السيد وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، فيتو

كما أكد أن دولة قطر تواصل جهودها لتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري وتعزيز الفرص الاستثمارية مع دول المنطقة والعالم بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويعمق الشراكات الثنائية، وذلك من خلال توفير بنية تحتية متطورة وتسهيل الإجراءات التجارية، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمارات بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة.

وشدد أيضا على أهمية تكثيف الجهود المشتركة والعمل المتواصل للارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين دولة قطر وجمهورية مصر العربية، وتعزيز التكامل بين القطاع الخاص في البلدين وإقامة شراكات استراتيجية تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

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