ليفربول يغرد وحيدًا، ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة 32

ترتيب الدوري الإنجليزي، واصل ليفربول تصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة بورنموث ضد فولهام في ختام الجولة الـ 32.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل ختام الجولة الـ 32

1- ليفربول 76 نقطة

2- أرسنال 63 نقطة

3- نوتينجهام فورست 57 نقطة

4- نيوكاسل يونايتد 56 نقطة

5- مانشستر سيتي 55 نقطة

6- تشيلسي 54 نقطة

7- أستون فيلا 54 نقطة

8- فولهام 48 نقطة

9- برايتون 48 نقطة

10- بورنموث 45 نقطة

11- برينتفورد 43 نقطة

12- كريستال بالاس 43 نقطة

13- إيفرتون 38 نقطة

14- مانشستر يونايتد 38 نقطة

15- توتنهام هوتسبير 37 نقطة

16- وولفرهامبتون 35 نقطة

17- وست هام يونايتد 35 نقطة

18- إبسويتش تاون 21 نقطة

19- ليستر سيتي 18 نقطة

20- ساوثهامتون 10 نقاط



جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي

مباريات الجولة الـ 32 من الدوري الإنجليزي

مانشستر سيتي 5-2 كريستال بالاس

ساوثهامبتون 0-3 أستون فيلا

نوتينجهام فورست 0-1 إيفرتون

برايتون 2-2 ليستر سيتي

آرسنال 1-1 برينتفورد

تشيلسي 2-2 إبسويتش تاون

ليفربول 2-1 وست هام يونايتد

وولفرهامبتون 4-2 توتنهام

نيوكاسل يونايتد 4-1 مانشستر يونايتد



الإثنين 14 أبريل 2025

بورنموث ضد فولهام - 9 مساءً

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