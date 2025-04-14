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رياضة

هذا الثلاثي يتقاسم الصدارة، اشتعال المنافسة على ترتيب هدافي الدوري المصري

إمام عاشور
إمام عاشور

 ترتيب هدافي الدوري المصري، اشتعلت المنافسة على صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري بعد انتهاء الجولة الثانية من مجموعتي التتويج والهبوط، وتقاسم 3 لاعبين الصدارة هم إمام عاشور وناصر منسي  وأسامة فيصل.  

 

ترتيب هدافي الدوري المصري 

1- إمام عاشور، الأهلي، 9 أهداف.
1- أسامة فيصل، البنك الأهلي 9 أهداف.
1- ناصر منسي، الزمالك، 9 أهداف.
2- محمد علي بن حمودة، غزل المحلة،8 أهداف.
3- شادي حسين، زد، 7 أهداف.
3- عمرو ناصر، فاركو،7 أهداف.
3- صلاح محسن، المصري، 7 أهداف.
4- فيستون ماييلي، بيراميدز، 6 أهداف.
4- محمود عبد الحفيظ زلاكة، سيراميكا كليوباترا، 6 أهداف.
4- مصطفى فتحي، بيراميدز، 6 أهداف.
4-  ياو أنور، البنك الأهلي،  6 أهداف.

 

وواصل بيراميدز تصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد إنتهاء الجولة الثانية من مجموعة التتويج.

 

ترتيب مجموعة التتويج في الدوري المصري بعد الجولة الثانية 

1- بيراميدز 44 نقطة

2- الأهلي 40 نقطة

3- الزمالك 38 نقطة

4- المصري 34 نقطة

5- البنك الأهلي 29 نقطة

6- سيراميكا 27 نقطة

7- فاركو 26 نقطة

8- بتروجت 25 نقطة

9- حرس الحدود 22 نقطة.

 

نتائج الجولة الثانية لمجموعة التتويج من الدوري المصري 

فاركو 0-2 سيراميكا كليوباترا 

بيراميدز 1-1 الأهلي 

المصري 4-0 بتروجت 

حرس الحدود 0-2 الزمالك 

البنك الأهلي - راحة. 

 

ويخوض أفضل 9 أندية من حيث الترتيب في الدور الأول في مجموعة التتويج لحسم هوية البطل والفرق المتأهلة إلى البطولات القارية، وتلعب الفرق التي تحتل المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في مجموعة تجنب الهبوط.
 

ويتواجد في مجموعة التتويج كلا من بيراميدز والأهلي والزمالك والبنك الأهلي والمصري وسيراميكا كليوباترا وفاركو وحرس الحدود وبتروجت.

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