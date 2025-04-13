خالد الغندور يكشف تفاصيل تقرير المراقب في أزمة إمام عاشور مع يورتشيتش

كشف الإعلامي خالد الغندور أن أحمد المليجي مراقب مباراة بيراميدز والأهلي، ذكر في تقريره واقعة إمام عاشور لاعب الأحمر مع يورتشيتش المدير الفني لبيراميدز عقب تسجيل الأهلي هدف التعادل قبل نهاية اللقاء بدقائق.

مباراة بيراميدز والأهلي

وأضاف الغندور خلال برنامجه ستاد المحور: "يورتشيتش نزل أرض الملعب لتعنيف مدافعي بيراميدز بسبب عدم تركيزهم في الهجمة التي سجل منها الأهلي هدف التعادل".

وتابع: "إمام عاشور تحرك بشكل عنيف وقام بدفع يورتشيتش وقال له اطلع من الملعب بلاش تضيع وقت".

وأكد مصدر داخل رابطة الأندية، أن هناك استقرارا على معاقبة إمام عاشور على واقعته، وتغريم يورتشيتش بسبب نزوله أرض الملعب.

مباراة بيراميدز ضد الأهلي

وخطف النادي الأهلي تعادلا مثيرا أمام بيراميدز بهدف لمثله في منافسات الجولة الثانية ببطولة الدوري الممتاز بملعب الدفاع الجوي

التعادل جعل بيراميدز يواصل صدارة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني برصيد 40 نقطة.

وتعرض مهند لاشين لاعب بيراميدز للكارت الأحمر بالدقيقة 58.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.