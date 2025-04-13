ترتيب الدوري المصري، اشتعلت المنافسة على الهروب من الهبوط في الدوري المصري بعد إنتهاء الجولة الثانية لمجموعة تفادي الهبوط.

وشهدت الجولة الثانية لمجموعة تفادي الهبوط فوز إنبي علي مودرن سبورت 2-1، وتعادل الاتحاد مع الإسماعيلي 0-0، وفوز الجونة علي زد 2-1، وفوز غزل المحلة علي سموحة 1-0، فيما حصل طلائع الجيش علي راحة بهذه الجولة.

وتخوض الفرق التي احتلت المراكز بين العاشر إلى الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري المصري بعد نهاية الدور الأول منافسات مجموعة تجنب الهبوط في المرحلة الثانية.

ويتواجد في مجموعة الهروب من الهبوط كل من الاتحاد السكندري والجونة وزد وطلائع الجيش وسموحة وغزل المحلة والإسماعيلي وإنبي ومودرن سبورت، حيث يهبط فريقان هذا الموسم.

ترتيب فرق مجموعة الهبوط بالدوري المصري بعد الجولة الثانية



1- زد اف سي 24 نقطة

2- الجونة 23 نقطة

3- طلائع الجيش 21 نقطة

4- غزل المحلة 20 نقطة

5- سموحة 20 نقطة

6- الاتحاد السكندري 19 نقطة

7- الإسماعيلي 18 نقطة

8- إنبي 15 نقطة

9- مودرن سبورت 12 نقطة.

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