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دمياط تستقبل وفدًا رفيع المستوى لمتابعة البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة

وفد من المركز القومي
وفد من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي

شهدت محافظة دمياط زيارة ميدانية لوفد رفيع المستوى من المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ومنظمة اليونيسف لمتابعة تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة بالصفوف من الثالث إلى السادس الابتدائي، حيث استقبل الأستاذ ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم الوفد بمقر المديرية قبل التوجه إلى المدارس المستهدفة.

 

زيارة ميدانية لمدرستي "عزبة اللحم" و"محمد أحمد الغباشي"
 

 

 

تأتي الزيارة في إطار الأسبوع الرابع لتفعيل البرنامج وشملت متابعة ميدانية لمدرستي عزبة اللحم الابتدائية المشتركة ومحمد أحمد الغباشي الابتدائية المشتركة، بحضور الأستاذ حسني منصور مدير إدارة التعليم الابتدائي المركزي بالمديرية والمنسق العام للبرنامج، والأستاذ حسام اللبان مدير إدارة التنسيق والمشرف على البرنامج، والدكتورة منى المنشي، والأستاذ محمد الحمزاوي مدير إدارة عزبة البرج التعليمية

منظمة اليونيسف تتابع تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة بالصفوف من الثالث إلى السادس
منظمة اليونيسف تتابع تنفيذ البرنامج القومي لتنمية مهارات القراءة والكتابة بالصفوف من الثالث إلى السادس

مناقشة عيِّنات عشوائية ونتائج الاختبارات التكوينية

 

وخلال الزيارة قام الوفد بمناقشة عينات عشوائية من التلاميذ للاطلاع على مستواهم في القراءة والكتابة من خلال كراساتهم ونتائج الاختبار التكويني الأول الجاري تطبيقه خلال أيام السادس والسابع والثامن من أبريل الجاري

وقد أعرب الدكتور حسيب محمد حسيب أستاذ ورئيس قسم بالمركز القومي للامتحانات والمنسق العام للبرنامج عن سعادته بما لمسه من تطور ملحوظ في مستوى التلاميذ موجها الشكر لإدارتي المدرستين على الجهد المبذول في سبيل إنجاح البرنامج وتحقيق أهدافه في رفع مستوى المهارات الأساسية لدى الطلاب

 

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