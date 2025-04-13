الأحد 13 أبريل 2025
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دمياط تنظم حملة لتحصين الكلاب الضالة ضد السعار والأمراض الوبائية (صور)

حملة لتحصين الكلاب
حملة لتحصين الكلاب الضالة ضد السعار بدمياط

 بدأت الجهات المعنية بدمياط في تنفيذ حملة لحماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، وللحد من انتشار الأوبئة والأمراض وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ دمياط وتوصيات لجنة الإصحاح البيئي بتعليمات من الدكتور أيمن الشهابي، محافظ دمياط، ووفقًا لتوصيات لجنة الإصحاح البيئي المُشكّلة بقرار المحافظ رقم 808 لسنة 2024، برئاسة المهندسة شيماء الصديق، نائب المحافظ،

بسبب شكاوى المواطنين من الكلاب الضالة


استجابةً لشكاوى متعددة وردت من المواطنين بشأن انتشار الكلاب الضالة وما تسببه من حالة رعب وترويع للمارة، قامت إدارة شئون البيئة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري بدمياط بشن حملة ميدانية لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار والأمراض الوبائية، وقد بدأت الحملة بحيي الأعصر والشارع الحربي ضمن أعمال لجنة الإصحاح البيئي.

محافظة دمياط تنظم حملة لتحصين الكلاب الضالة ضد السعار والأمراض الوبائية
محافظة دمياط تنظم حملة لتحصين الكلاب الضالة ضد السعار والأمراض الوبائية

 

 

استمرار الحملة حتى تغطية جميع المناطق


أوضح المسئولون أن الحملة ستستمر لحين التأكد من تطعيم كافة الكلاب الضالة في المناطق المستهدفة، بما يحقق الأمن الصحي للمواطنين ويقلل من احتمالات الإصابة بالأمراض.

نداء إلى المواطنين: التزموا بالنظافة العامة


ناشدت الأجهزة التنفيذية المواطنين بعدم إلقاء المخلفات في الطرقات، لما تسببه من جذب للكلاب الضالة، وشددت على ضرورة الالتزام بإلقاء القمامة في الصناديق المخصصة لذلك خلال الفترة من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، للحفاظ على النظافة والصحة العامة.

 

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الأمراض الوبائية الاوبئة والامراض الدكتور أيمن الشهابي الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الموارد الطبيعية بديوان عام المحافظة ديوان عام المحافظة مديرية الطب البيطر محافظة دمياط مديرية الطب البيطرى

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