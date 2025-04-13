انقلاب موتوسيكل ووقوع مصابين في إمبابة

أصيب شخصان إثر انقلاب موتوسيكل أعلى الطريق الرئيسي بدائرة قسم شرطة إمبابة وتم نقلهم الى المستشفى لتلقى العلاج، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مرورى ووجود مصابين فى إمبابة، وانتقل رجال الإسعاف إلى المكان وتبين من خلال الفحـــص أنه أثناء سير دراجة نارية موتوسيكل اختلت عجلة القيادة من السائق مما تسبب فى انحرافه وانقلاب الموتوسيكل ونتج عن الحادث إصابة شخصين، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تصادم أتوبيس وسيارة ملاكي على طريق السويس لـ 3 شباب

علي جانب آخر كانت قد تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث على طريق السويس بدائرة قسم شرطة أول القاهرة الجديدة، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مروري للعمل على رفع حطام الحادث.



وبالفحص تبين وقوع حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي أعلى طريق السويس ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتوفيت الحالة الثالثة مساء اليوم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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