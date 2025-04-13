سرقة فيلا مذيع شهير بأكتوبر، تفاصيل اقتحام لص للمنزل والاستيلاء على مقتنيات ثمينة

شهد كمبوند "حي الأشجار" بمدينة 6 أكتوبر جريمة سطو مثيرة، حيث تعرضت فيلا المذيع المعروف محمد حسان للسرقة في ساعة مبكرة من صباح السبت، وسط غياب تام للأمن داخل الكمبوند الذي شهد، وفقًا للبلاغات، نحو 15 واقعة مماثلة في الشهرين الماضيين، وتكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها لضبط المتهم.

تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغًا من المذيع محمد حسان، أفاد فيه بسماع أصوات مريبة في الطابق السفلي من فيلته قرابة الساعة الرابعة والنصف فجرًا، وعندما توجه لاستطلاع الأمر، اكتشف أن شاشة مكتبه مفككة، وأبواب الأدراج مكسورة، كما شاهد السارق وهو يفر هاربًا من المكان، محاولًا الاستغاثة بالجيران دون جدوى.

وأشار حسان فى بلاغه إلى أن اللص دخل عبر كسر الباب الحديدي باستخدام "عتلة"، وقام بسرقة عدد من المقتنيات بينها "قلم باركر"، لاب توب، هاتفان محمولان، ساعتان سمارت، وثلاثة أساور ذهبية تعود لزوجته، إضافة إلى تفتيش غرفة النوم بالكامل.

وأكد حسان في بلاغه أنه لم يظهر أي من عناصر الأمن خلال عملية المطاردة، مرجحًا ذلك إلى تخفيض عدد الحراس داخل الكمبوند مؤخرًا.

وانتقلت على الفور فرق من الأدلة الجنائية لمعاينة الفيلا، وتم رفع البصمات وتحليل كاميرات المراقبة التي أظهرت لحظات دخول وخروج السارق، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الهارب.

وتم تحرير المحضر رقم 3004 جنح ثالث أكتوبر لسنة 2025، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

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