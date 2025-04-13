الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

ضبط 321 كرتونة سجائر مهربة خلال حملات تموينية بالوادي الجديد

تموين الوادي الجديد،
تموين الوادي الجديد، ڤيتو

كثفت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، جهودها وحملاتها المكثفة علي مستوي جميع الادارات، وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتنفيذ خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والأنشطة التجارية، وبناءًا على توجيهات اللواء دكتور محمد سلمان الزملوط  محافظ الوادى الجديد.

وأكد محمد صالح شريعى مدير عام مديرية التموين بالوادى الجديد تكثيف الحملات الرقابية للمتابعة" علي كلا من:
•المطاحن للتأكد من مدي التزامهم بإنتاج الدقيق مطابق للمواصفات.
وكذلك التزام المستودعات بصرف حصص الدقيق للمخابز بشكل منتظم.
•المخابز ومتابعة انتظام سير عملها والتزامها بالمواصفات المقررة.
•الاسواق والتأكد من توافر السلع باسعارها المحددة.
•والتأكد من وفرة المواد البترولية ومتابعة سير عملها والتزام المحطات بالتعليمات. 
•المرور علي فروع الجملة ومتابعة صرف السلع التموينية للتجار التموينيين، مشروع جمعيتي وتوافر السلع ومتابعة صرف المنحه التموينية.
•متابعة أعمال التصفية بالصوامع والاعداد لموسم القمح  2025.

وأعلن مدير تموين الوادي الجديد، أن الحملات أسفرت عن ضبط كمية 321 كرتونة + 300 علبة سجائر مهربة بالاشتراك مع قسم شرطة الخارجة

ولفت إلى أن إدارة تموين الخارجة شنت حمله تموينيه للتفتيش على المخابز البلديه والأسواق وذلك بناء على تعليمات مدير عام التموين وتم تحرير 11 محضر 
3 محاضر بيع بازيد من السعر، و3 محاضر عدم اعلان عن الأسعار، و5 محاضر شهادة صحية.

وأشار مدير تموين الوادي الجديد، إلي شن إدارة تموين الفرافرة حملة تموينية للمرور على المحلات التجارية والعامة والباعة الجائلين والأسواق لمعرفة مدى التزامهم باللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن ومدي توافر السلع بأسعار مناسبة واسفرت الحملة عن تحرير 6 من المخالفات منهم 2 مخالفة عدم حمل شهادة صحية و2 عدم الاعلان عن الاسعار و2 مخالفة انتهاء صلاحية ( غش تجارى ) وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.          

وقال مدير تموين الوادي الجديد، إن إدارة تموين الداخله  شنت حملات تموينية للمرور على المحلات التجارية والعامة والباعة الجائلين والأسواق للوقوف علي  مدى التزامهم باللوائح والقوانين المنظمة في هذا الشأن ومدي توافر السلع فقد اسفرت الحملة عن تحرير 24 من المخالفات منهم 7 مخالفات عدم حمل شهادة صحية و11 عدم الاعلان عن الاسعار ومخالفة عدم اعلان عن اسعار اسطوانات البوتاجاز  وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم  وكذلك مخالفات 4 مخابز  مخالفات نقص وزن، و1 خبز غير مطابقة مواصفات.

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