وزير الاستثمار يكشف تحركات مصر بعد الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب (فيديو)

قال المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية: إن الدولة أنفقت 550 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات لكن نسبة القطاع الخاص 24% بعدما كانت 75% قبل 2011.

مواجهة البيروقراطية والعوائق المكبلة للاستثمار

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون":"لدينا القدرة على مواجهة البيروقراطية والعوائق المكبلة للاستثمار، وكل الأطراف يجب أن تكون شريكة في عملية الإصلاح كي تنجح".

عودة القطاع الخاص لما كان عليه قبل 2011 رؤية حكومية

ولفت: عنوان عمل المجموعة الاقتصادية هو عودة القطاع الخاص لقيادة عملية التنمية الاقتصادية وزيادة مساهمته لما كانت قبل 2011، والتحدى أمامنا أن نغير مناخ الاستثمار ليصبح جاذبًا ومحفزًا للقطاع الخاص.

مصر تكشف عن تحركها تجاه الرسوم الجمركية لترامب

وبشأن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب، أوضح: مصر مطبق على صادراتها 10% من الرسوم الحمائية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب وهي ستطبق على اتفاقية الكويز.



وأكد: نتفاوض مع فريق التجارة الأمريكية لتقليل الرسوم الحمائية المفروضة على مصر بواقع 10% ونسعى لإزالة العوائق التجارية مع كل الشركاء وزيادة تنافسية المنتج المصري.



ولفت إلي أن من القضايا المثارة شهادة الحلال في وارادتنا من اللحوم وقطع الغيار الجمركية.



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