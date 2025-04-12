السبت 12 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

الليلة، سيلينا جوميز تعود للغناء علي المسرح في مهرجان كوتشيلا

سيلينا جوميز، فيتو
سيلينا جوميز، فيتو

أعلنت المغنية الأمريكية، سيلينا جوميز، عن عودتها للغناء على المسرح، بعد توقف لسنوات، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ومن المقرر أن تقدم سيلينا جوميز، فقرة غنائية، ضمن فاعليات اليوم السبت، بمهرجان كوتشيلا الغنائي، كما ستشارك تشارلي إكس سي إكس، الغناء عبر تقديمهما أغنية Bluest Flame معًا.

مهرجان كوتشيلا الموسيقي

 "كوتشيلا"، هو مهرجان سنوي خاص بالموسيقى والفنون، يقام بصفة دورية كل عام، في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، من 12 أبريل إلى 21 من الشهر ذاته.

سيلينا جوميز وخطيبها يشتريان قصرًا بـ 35 مليون دولار

في سياق متصل، كشفت تقارير صحفية، أن النجمة وسيدة الأعمال سيلينا جوميز، اشترت هي وخطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، قصرًا على الطراز الإسباني، في منطقة بيفرلي هيلز، بقيمة 35 مليون دولار.

وذكرت التقارير، أن القصر الجديد، يحتوي على 7 غرف نوم، و12 حمامًا، وكان مملوكًا سابقًا لمخرج هوليوودي كبير.

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خطوبة سيلينا جوميز وبيني بلانكو 

وأعلنت النجمة سيلينا جوميز عن خطبتها، للمنتج الموسيقي بيني بلانكو، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

ونشرت سيلينا جوميز صورا لها بصحبة خطيبها بني بلانكو، وهي تضع خاتم الخطوبة الماسي الذي قدمه لها.

 

سيلينا جوميز تدافع عن علاقتها مع بيني بلانكو

ودافعت النجمة الأمريكية، سيلينا جوميز ٣٠ عامًا، مؤخرا، عن علاقتها العاطفية الجديدة مع كاتب الأغاني والمنتج بيني بلانكو 35 عامًا، بعد الهجوم عليها من قبل عدد من جمهورها، الذين اتهموها بالدخول في علاقات عاطفية غير مناسبة لها، خاصة أن المعروف عن بلانكو أنه زير نساء ورجل لعوب.

وردت على الهجوم عليها، وعلى خطيبها، عبر نشرها صورة لهما معا، عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات، “إنستجرام”، وأرفقتها بالتعليق: "إنه أفضل شيء حدث في حياتي".

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