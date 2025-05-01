ريم عامر: أستعد لتقديم شخصية فتاة من المنوفية

لمع اسم الفنانة الصاعدة ريم عامر منذ مشاركتها في عام 2023 بالجزء الثالث من مسلسل "ليه لأ؟!" والذي قدمت من خلاله دور فتاة جامعية تمر بمشكلات الشباب في نفس عمرها من مشاكل عاطفية واجتماعية وغيرها من مشاكل المجتمع، مما لفت أنظار الجمهور للموهبة الجديدة بعالم الدراما التلفزيونية.

وبدأت ريم في مجال الفن فور تخرجها، حيث شاركت في عدد من أفلام مشاريع التخرج في معهد السينما مثل فيلم "لمن تشرق الشمس" للمخرج أحمد نهلة، وأدهم خالد وفيلم "جئت إليك من بعيد".

وفي الموسم الرمضاني 2025 تألقت النجمة الشابة مجددًا في مسلسلي "فهد البطل" و"حسبة عمري"، لتحظي بردود فعل ايجابية من قبل الجمهور بسبب أدائها في العملين، سواء "ولاء" مع الفنان أحمد العوضي التي كرهها المشاهدين من خلاله بسبب شخصيتها التي تمتاز بالشر، أو "نور" الطيبة والتي تسعي للخير مع النجمة روجينا.

وحاورت "فيتو" الفنانة الصاعدة ريم عامر، لكشف كواليس مشاركتها في موسم رمضان 2025، وبدايتها في عالم التمثيل مع اعتراض الأهل.

في البداية ما تفاصيل مشاركتك في مسلسلي "فهد البطل" و"حسبة عمري"؟ وكيف تمكنتِ من التحضير لكلا العملين في نفس الوقت؟

كانت مشاركتي من خلال "الكاستينج دايركتورز" في كلا العملين; ففي "فهد البطل" من خلال عادل رؤوف و"حسبة عمري" علاء مصطفي، تطلب التحضير للمسلسلين الكثير من الوقت والالتزام، وبرغم أن التصوير كان في نفس الوقت إلا أني كنت محظوظة بمدة طويلة من الوقت قبل تصوير "فهد البطل" بفضل كوني ضمن فريق العمل من البداية والتي سمحت لي أن أصب كل تركيزي على شخصية "ولاء" وإنهاء جزء كبير من التحضير والإعداد للعمل قبل البدء في "حسبة عمري".

كيف كانت كواليس العمل مع الفنان أحمد العوضي؟

العمل مع أحمد العوضي في مسلسل فهد البطل كانت تجربة أكثر من رائعة وذلك بفضل المساندة الكبيرة التي أظهرها لي خلال كواليس العمل وحرصه الدائم على أن تكون أجواء العمل مليئة بالضحك والبهجة، فهو دائم المزاح مع الجميع لذلك كان العمل مع مريح وممتع جدًا.

شاركتِ في مسلسل "حسبة عمري" الذي ناقش قضية مهمة مثل حق الكد والسعاية، ما القضايا المجتمعية التي تتمنى أن تتم مناقشتها في الفترة القادمة؟

أنا سعيدة جدًا أني كنت جزءا من فريق عمل "حسبة عمري"، وذلك لأن المسلسل يناقش قضية قريبة مني، فبرغم كوني عزباء حتى الآن إلا أنها مشكلة يراها الجميع في الدوائر المحيطة به سواء في العائلة أو الأصدقاء، فالعديد من السيدات المصريات تضحي بحياتها في سبيل دعم أزواجهم والتمكن من تكوين أسرة قوية، كما أن العديد منهن تبقى في العلاقة الزوجية لأنها لا تعلم إلى أين تذهب بعد الطلاق والأخريات قد تقرر الانفصال ويكون وضعها المادي سيئا للغاية.

لذلك فكان لي عظيم الشرف أن أكون جزءا من هذا العمل لأنها قضية مهمة، وأتمنى أن يحدث تغيير في المجتمع بشكل أو بآخر بعد المسلسل.

وبرغم عدم وجود قضية محددة أرغب في طرحها حاليًا للمناقشة إلا أن حياتنا اليومية وكل لحظة بها تفيض بالقضايا واجبة النقاش والطرح، لذلك فأتمنى أن تتوفر دائمًا المنصات التي تتيح المساحة للكُتاب والمخرجين الذي لديهم أفكار وقضايا مجتمعية، سواء كبيرة أو صغيرة، لمناقشتها وطرحها.

من الممثل الذي عملت معه وشعرت أنه قدم لكِ افادة وإضافة كبيرة كممثلة؟

من بين من عملت معهم وترك علامة كبيرة معي هو الفنان محمود البزاوي، حيث عملت معه في كل من "فهد البطل" و"حسبة عمري" هذا العام، فكان من المحبب لي جدًا مشاهدته أثناء العمل وذلك لاسترخائه الشديد في موقع التصوير بدون أي عصبية أو توتر والذي كان ينتقل لكل من حوله في فريق العمل.

وبرغم تدربي على الاسترخاء في الجامعة لأنه من أساسيات العمل كممثلة إلا أنه الطاقة التي كان يأتي بها البزاوي لطاقم المسلسل مختلفة، والتي أعتقد أنها تأتي مع الخبرة وإتقان العمل لدرجة إلا يشغل باله أي شيء مهما كان موقع التصوير "يضرب يقلب".

ما الدور من أفلام الزمن الجميل الذي ترغبين في إعادة تقديمه إذا تم إنتاجه مجددًا؟

أنا من عشاق الفنانتين فاتن حمامة وسعاد حسني، وسيكون شرف كبير لي أن أعيد تقديم أي دور لأي منهن، وبالأخص فيلم "صغيرة على الحب" فهو من أفلامي المفضلة.

برغم الخوف المصاحب لإعادة تقديم أي عمل لأحد عظماء زمن الفن الجميل بسبب المقارنات والهجوم الذي يصاحب معظم هذه الأعمال، إلا أن معظم المؤلفين والمخرجين حاليًا لا يحاولون إنتاج نسخة طبق الأصل من الفيلم أو المسلسل القديم بل يضيفوا له وجهة نظرهم وحبكة خاصة بهم وروح طاقم العمل الجديد، والذي ينجح في العديد من المشاريع على سبيل المثال في مسلسل "لا تطفئ الشمس"، لذلك لا أعتقد أن إعادة تقديم دور لعمل قديم سبب للخوف بل تحدي.

من الممثل من الجيل الحالى الذي ترغبين في العمل معه في الفترة القادمة؟

كان حلمي أن أشارك في عمل مثل "فهد البطل" أو "حسبة عمري" ولكن لم يكن هناك اسم معين أرغب العمل معه، وحاليًا لا يزال الوضع كذلك فأنا أرغب العمل مع الجميع لأن كل شخص بالتأكيد سيقدم لي شيئا جديدا لتعلمه ويجعلني اكتشف شيئا جديدا في نفسي كممثلة.

لذلك فالاسم الذي أعمل معه هو الأساس اختيار الأعمال، وذلك بسبب حبي الكبير للتمثيل والتعلم بشكل عام.

كيف تختار ريم عامر أعمالها؟ هل توجد معايير خاصة وحدود معينة في اختيار السيناريو؟

سبق ورفضت أعمال عرضت على في السنتين السابقتين وذلك لأن الشخصية لم تكن لها أي إضافة في العمل، فبرغم عدم أهمية حجم الدور في الفيلم والمسلسل، ولكن من المهم بالنسبة لي أن يكون له سبب وإضافة بالعمل.

برغم وجود حدود لريم كإنسانة والذي ينعكس في اختيار الأدوار بالتأكيد، إلا أني أحاول بقدر الإمكان عدم الحكم على الشخصية بدون قرأتها وفهمها جيدًا، فمن الممكن جدًا أن أقوم بدور راقصة فهي لا تزال فردا من المجتمع له قصة ومشاكل من المهم طرحها للجمهور ومناقشتها، لذلك دائمًا أنظر للورق أولا وإذا جذبتني القصة سأقوم بها بالتأكيد.

ما الأعمال التي تقومين للتحضير لها حاليًا؟

حاليًا أقوم بالتحضير لفيلم إنتاج وإخراج من خارج مصر، أقوم بأداء شخصية تتحدث باللهجة المنوفية، والذي سأذهب لأجله لقرية البرانية للتدريب والبروفات مع طاقم العمل.

ولتعلم طريقة الحديث كفتاة من المنوفية سأبدأ عمل مع مدرب لهجات في الفترة القادمة، برغم صعوبة الأمر إلا أني متحمسة للتحدي الجديد.

ما هي أحلام ريم عامر للفترة القادمة والأشياء التي ترغبي في تحقيقها على الجانب الشخصي والعملي؟

كل ما أرغب به في الفترة القادمة هو الاستمرار في العمل بمجال التمثيل لأطول فترة ممكنة، لأن دخول عالم الفن لم يكن سهلا بالنسبة لى بسبب اعتراض الأهل في البداية.

هل كان في اعتراضات من العائلة على العمل في مجال التمثيل؟

نعم، كانت هناك اعتراضات كبيرة من عائلتي على دخول مجال التمثيل، ليس كراهية للفن أو نبذه وإنما لأن المجال لا يشبه أي من أفراد أسرتي فكل منهم أم أن يعمل كدكتور أو مهندس.

ولكن أنا كان لدي إصرار كبير أن أثبت لأهلى موهبتي حبي للتمثيل، لذلك قمت بتعلم التمثيل دون علمهم في البداية، برغم رغبتهم حتى اليوم في تركي لهذا المجال إلا أنهم آمنوا بموهبتي عند رؤيتي على المسرح لأول مرة في مسرحية “الأرانب” بالجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.