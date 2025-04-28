حقيقة ارتباط أحمد العوضي بإحدى بطلات مسلسل "فهد البطل"

كشف مصدر مقرب من أحمد العوضي، حقيقة ما يتردد عن ارتباط العوضي بالفنانة ميرنا نور الدين أو يارا السكري بطلتا مسلسله الرمضاني فهد البطل.

وقال المصدر أنه لا صحة لما يتم تداوله وإن ما يتم نشره شائعات يطلقها البعض، مشيرا إلى أنه لا توجد أية علاقة بين العوضي وبطلات مسلسل "فهد البطل.

وأضاف المصدر أن العوضي سوف يكشف عن شخصية الفتاة التي سوف يرتبط بها خلال الفترة القادمة، وسوف يعلن عن موعد زواجه عندما يحدداه، إلا أنه لم يتم اتخاذ خطوات في هذه الأمر

وترددت خلال الفترة الماضية، أخبار حول ارتباط الفنان أحمد العوضي بالفنان ميرنا نور الدين، إحدى بطلات مسلسل “فهد البطل”، وانتشرت تلك الأخبار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتداولها الكثير من جمهور العوضي، خاصة أنه لم ينف ما يتردد عبر تلك المواقع.

ومسلسل "فهد البطل" بطولة الفنان أحمد العوضي وميرنا نور الدين وأحمد عبد العزيز ومحمود البزاوي ولوسي وكارولين عزمي ويارا السكري وعصام السقا وصفاء الطوخي وحجاج عبد العظيم وكذلك محسن منصور وحمزة العيلي.

كما يشارك في بطولة المسلسل أحمد ماجد وعايدة رياض وصفوة ومصطفى حشيش وعايدة فهمي ومجدي بدر ومحمد مهران ومحمد صلاح آدم ومحمد أبو داود ومراد فكري صادق، من إخراج محمد عبد السلام، وتأليف محمود حمدان.

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