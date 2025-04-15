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ثقافة وفنون

مشكلة وجعتني، روجينا تكشف سر مشاركتها في مسلسل حسبة عمري (فيديو)

الفنانة روجينا، فيتو
الفنانة روجينا، فيتو

قالت الفنانة روجينا: "اخترت المشاركة في مسلسل "حسبة عمري" بسبب مشكلة وجعتني ولم أمر بها لكن عليَّ وضع نفسي مكان الآخر".

 

سبب مشاركة روجينا في مسلسل حسبة عمري

وأضافت خلال لقائها ببرنامج "واحد من الناس" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الليثي بقناة "الحياة": "لو أنا في سن ولادي كبروا ومش حاضنة وفجأة جوزي قال لي أنا مش عايزك لأي سبب، أنا هكون فين وهعيش إزاي، وعلشان كده الموضوع مسني ووجعني أوي، وقلت لازم ألقي الضوء على هذه القضية مع مرور زوجات كثر بهذه المشكلة".

 

روجينا تسلط الضوء على مشكلة تواجه الزوجات

وتابعت روجينا: "فيه ستات وافقت تعيش مذلولة في بيت علشان ما عندهاش مكان تاني تروح فيه، لذلك قررت المشاركة في مسلسل حسبة عمري، لتسليط الضوء على تلك المشكلة".

ولفتت: "لما واحدة تفني حياتها وتعيش تعطي الأسرة كل مالها وحياتها وفي الآخر جوزها يقول لها مش عايزك، موضوع صعب وقاسي وبيوجع، لازم نقف جنب شريحة كبيرة في المجتمع".

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