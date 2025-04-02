شقيقة سعاد حسني تكشف حقيقة تخلي الدولة عن السندريلا فترة مرضها

سعاد حسني، كشفت جيهان عبد المنعم الشهيرة بـ"جيجي"، شقيقة الفنانة سعاد حسني، حقيقة تخلي الدولة عن السندريلا خلال فترة مرضها.

دعم كمال الجنزوري لسعاد حسني

وقالت شقيقة السندريلا خلال تصريحات خاصة لـ “فيتو”: "سعاد حسني لم تطلب مساعدة من الدولة، ولكن رئيس الوزراء الأسبق كمال الجنزوري هو من بادر وأصدر توجيهاته بعلاج سعاد حسني على نفقة الدولة، وبعدما أنفقت كل ما تمتلك على علاجها أرسل لها الجنزوري لمدة عام الأموال اللازمة للعلاج، وكانت سعيدة للغاية بهذا القرار، ولكن للأسف الشديد بعد رحيله ومجيء الدكتور عاطف عبيد كرئيس للحكومة ألغي قرار علاجها علي نفقة الدولة وقال حينها:"هي مش محتاجة تتعالج علي نفقة الدولة".

قرار عاطف عبيد ضد السندريلا

وبسؤالها بعد قرار عاطف عبيد بوقف علاجها على نفقة الدولة..كيف تصرفت؟ علقت جيجي: "بدأت سعاد حسني في تسجيل أشعار الأب الروحي لها صلاح جاهين، بصوتها، مقابل حصولها على أموال تنفق من خلالها على علاجها، معقبة: "من كتر عزة نفسها مبتحبش تطلب من حد حاجة".



حقيقة دعم فيفي عبده لسعاد حسني

من الفنانين وقف بجانب سعاد حسني في فترة مرضها؟ أجابت: "لم يقف أحد معها في أزمتها الصحية، ولا صحة لما تردد عن تلقي السندريلا مساعدة مالية كبيرة من فيفي عبده، ولم تحصل على مليم من أحد خلال مرضها".

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