إزالة 8 مزارع سمكية مخالفة على مساحة 64 فدانًا جنوب بورسعيد (صور)

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد حملة مكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة، وذلك ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة وذلك تزامنٱ مع جهود الدولة في استرداد أراضيها والحفاظ على الرقعة الزراعية، وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد.

حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ببورسعيد، فيتو

حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ببورسعيد

وأسفرت الحملة، التي قادها حي الجنوب برئاسة أحمد زغلف رئيس الحي، وبمشاركة إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة ببورسعيد، وقوات الأمن، عن إزالة 8 مزارع سمكية مخالفة بحرم الطريق على مساحة 64 فدانًا بجمعية “الاتحاد الزراعية ” بجنوب بورسعيد، التابعة للمراقبة العامة - قطاع الاستصلاح.

حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ببورسعيد، فيتو

وأكدت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، مع التشديد على استمرار حملات الإزالة لمنع أي تعديات مستقبلية، حفاظًا على حقوق الدولة وضمان الاستخدام الأمثل للأراضي المستصلحة.

حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ببورسعيد، فيتو

حملة لإزالة التعديات على أراضي الدولة ببورسعيد، فيتو

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