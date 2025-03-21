حملة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بقنا

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا حملة إزالة التعدي على أراضي أملاك الدولة.

ووجه أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لدشنا بإزالة أي تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة دون تهاون وتطبيق القانون على المخالفين وفقا لتعليمات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.



ترأس الحملة عثمان مدكور نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا وضمت الحملة عضو من المساحة المدنية وسكرتير قرية السمطا ومدير املاك الدولة بالمركز ومدير الجمعية الزراعية وقوة من مركز الشرطة واسفرت الحملة عن إزالة ٨ حالات تعدي علي املاك الدولة بناء بالطوب الابيض والبلوك الجميع وأسترداد مساحة ٢٨٤٣ متر مربع.

أراضي أملاك الدولة بقنا

وقال عثمان:" تم تنظيم حملة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة بقرية السمطا بحرى ناحية العجمى بالتعاون مع مركز شرطة دشنا وأسفرت الحملة عن إزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ".

وشدد "عثمان" على ضرورة بسط هيبة الدولة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسة بالتعدى على املاك الدولة والأراضى الزراعية واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم على مايتم رصده من مخالفات البناء وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين ومتابعة المحاضر وتسليمها إلى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة.

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