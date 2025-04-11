إصابة 3 أشخاص في تصادم جرار زراعي وموتوسيكل في السنطة

شهد طريق المنشأة الجديدة مركز السنطة بـ محافظة الغربية اليوم حادثًا مؤسفًا إثر تصادم بين جرار زراعي وموتوسيكل، مما أسفر عن إصابة 3 شباب بإصابات متفرقة.

تلقت الأجهزة الأمنية بـ محافظة الغربية بلاغًا الأهالي بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوة من الشرطة إلى موقع التصادم، حيث تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

والمصابون هم: أسامة البرم، ومحمود أحمد الزناتي، وأحمد سابق.

وبحسب شهود عيان، فإن التصادم وقع نتيجة السرعة الزائدة وعدم الانتباه، وجارٍ التحقيق من قبل الجهات الأمنية بـ محافظة الغربية للوقوف على أسباب الحادث ومحاسبة المتسببين.

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