الإثنين 14 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

ضبط 5 قضايا جلب مخدرات وتنفيذ 813 حكما قضائيا في حملة أمنية بأسوان

حملة أمنية
حملة أمنية

شن  قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن أسوان، حملة مكبرة استهدفت ضبط الحائزين والمتاجرين في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

حملة أمنية فى أسوان تضبط 5 قضايا جلب مخدرات

وأسفرت الجهود خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط 5 قضايا جلب مواد مخدرة ضُبط خلالهم أكثر من 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش – 6 كيلو جرام لمخدر البانجو - كمية لمخدرى"الهيروين، الشابو" بحوزة 4 متهمين " لـ2 منهم معلومات جنائية".

القبض على فتاة متهمة بسرقة هاتف شقيقة البلوجر سوزي الأردنية بالأميرية

تحريات مكثفة لكشف ملابسات وفاة 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة بالعياط

كما ضبط 4 قطع سلاح نارى "بدون ترخيص" شملت بندقية آلية – 3 فرد محلى – عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة وتنفيذ 813 حكما قضائيا متنوعا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهاربين من تنفيذ الأحكام الأسلحة النارية المحكوم عليهم الهاربين المتاجرين في المواد المخدرة المواد المخدرة جلب مواد مخدرة حملة أمنية فى أسوان قطاع الأمن العام

مواد متعلقة

القبض على فتاة متهمة بسرقة هاتف شقيقة البلوجر سوزي الأردنية بالأميرية

تحريات مكثفة لكشف ملابسات وفاة 3 أطفال أشقاء في ظروف غامضة بالعياط

حبس ربة منزل وابنها بعد محاولة خداع الأمن بقصة رضيع في مقابر قنا

التحريات تكشف ملابسات وفاة أربعيني سقط من الطابق الرابع بالتجمع الخامس

اللواء هشام طاهر مديرا للمكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان

شراء سيارات وعقارات، كشف قضية غسل أموال حصيلة تجارة المخدرات بـ 90 مليون جنيه

سرقة فيلا إعلامي شهير بـ 6 أكتوبر والمباحث تكثف التحريات

غاوي مشاكل، الأمن يكشف ملابسات وفاة سجين بأحد أقسام القاهرة نتيجة تعرضه للتعذيب

الأكثر قراءة

هل تعاد مباراة بيراميدز والأهلي؟ مصدر برابطة الأندية يجيب

رغم أنباء توقيعه للأهلي، زيزو ينشر فيديو مع جمهور الزمالك

قرار صادم من كولر في الأهلي

أمطار خفيفة ورياح، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الإثنين

سرقة فيلا مذيع شهير بأكتوبر، تفاصيل اقتحام لص للمنزل والاستيلاء على مقتنيات ثمينة

أول تعليق من أحمد قندوسي بعد إصابته المفزعة ويوجه رسالة للاعب فاركو

تعرف على السعر الجديد للرغيف السياحي بعد ارتفاع أسعار الوقود

اللي معاه ذهب ميبعهوش، نصيحة من شعبة المجوهرات للمواطنين

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار السكر اليوم الأحد في الأسواق

أسعار لفات الألومنيوم اليوم الأحد 13-4-2025

طن الأرز الشعير رفيع الحبة يسجل 17.3 ألف جنيه

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

كل ما تريد معرفته عن كيفية قضاء الصلوات الفائتة

تفسير حلم أكل الموز في المنام وعلاقته بتحقيق الاستقرار المالي

حكم قراءة القرآن من الهاتف دون وضوء

المزيد
الجريدة الرسمية