السبت 12 أبريل 2025
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محافظات

أول ظهور لنائب محافظ سوهاج بعد مشاجرته مع السكرتير العام (صور)

نائب محافظ سوهاج
نائب محافظ سوهاج يشهد صلح بين عائلتين بسوهاج

شهدت قرية عرابة أبو الدهب بمركز سوهاج جلسة صلح بين عائلتي آل شبيب وآل السمان فى أجواء يسودها الود والتسامح بين العائلتين بحضور الدكتور محمد عبدالهادى نائب المحافظ.

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد فجر حكمدار مديرية أمن سوهاج، والمستشار حمودة سيد رئيس لجنة المصالحات  بالمحافظة والدكتورة فريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج  وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية، ورجال الدين الإسلامي والمسيحي، ولفيف من عمد ومشايخ وأهالي القرية والقرى المجاورة.

وجاء ذلك بعد مشاجرة نائب محافظ سوهاج مع السكرتير العام للمحافظة أمس أمام أحد المساجد. 

نائب محافظ سوهاج يشهد صلح بين عائلتين بسوهاج 

ونقل " عبدالهادى " تحيات وتقدير محافظ سوهاج للعائلتين ولجنة المصالحات ورجال الأمن على ما بذلوه من مجهودات خلال الفترة الماضية لإنهاء الخصومة، مؤكدا أهمية نشر مفاهيم المحبة والتسامح ونبذ التعصب والخلافات والتفرغ لبناء الوطن وتحقيق التنمية والاستقرار، داعيًا إلى المحبة والتسامح والوقوف صفًا واحدًا لمواصلة مسيرة البناء والتنمية التي تشهدها المحافظة، متمنيا أن تصبح محافظة سوهاج خالية من الخصومات الثأرية في القريب العاجل.

وتمت مراسم الصلح اليوم بين العائلتين بعد نجاح جهود لجنة المصالحات بالمحافظة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والحكماء من أهل القرية في إنهاء الخصومة، وأدوا جميعًا قسم الصلح وسط فرحة عارمة سادت بين الحضور جميعًا.

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