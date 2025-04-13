دويدار: قسم العلاج الطبيعي يخدم مئات المرضى من كبار السن والأطفال بسوهاج

أعلن الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج عن الانتهاء من اجراءات رفع كفاءة قسم العلاج الطبيعي بوحدة الحجز الصحية والتابع لمستشفى البلينا المركزي بسوهاج.

وأشار "دويدار" ان القسم يخدم مئات المرضى من كبار السن والأطفال والسيدات ومرضى العظام والعمود الفقري وذوي الإحتياجات الخاصة، حيث يقدم القسم جلسات علاج طبيعي متخصصة ويضم نخبة مميزة من ممارسي العلاج الطبيعي وكذلك أفضل الأجهزة عالية الكفاءة وسريعة التأثير حيث يوجد به جهاز الليزر والموجات وأجهزة التنبيه الكهربائي والأشعة فوق البنفسجية وغيرها من الأجهزة المتطورة التي تستخدم لخدمة الأطفال متأخرى الحركة.

كما يتم من خلال القسم عمل جلسات لعلاج الشلل والجلطات الدماغية وألم الرقبة والظهر والقدم وضعف الاوتار والأربطة والأعصاب وتأهيل ما بعد الولادة والخشونة والانزلاق الغضروفي وتأخر المشي وضمور المخ وملخ الولادة.

و أضافت الدكتورة كلارا كامل مسعود مدير إدارة العلاج الطبيعي ان القسم يقدم خدماته الطبية بإنتظام جميع ايام الأسبوع من جلسات متكاملة وتمرينات علاجية متخصصة ويأتي ذلك ضمن إجراءات مديرية الصحة التي تتخذها لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والتيسير لهم في الحصول على الخدمات الصحية وذلك استمرارًا لجهود مديرية الصحة للنهوض بالخدمات الصحية في المجالات المختلفة وبجميع مراكز المحافظة.

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