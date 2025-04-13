محافظ سوهاج: بدء تشغيل مشروعي معالجة الصرف الصحي بساقلتة ومحطة نيدة بتكلفة 650 مليون

أطلق اللواء دكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم، إشارة بدء أعمال تجارب التشغيل لمشروع معالجة الصرف الصحي بمركز ساقلتة، ومحطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية نيدة التابعة لمركز أخميم، وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 650 مليون جنيه.

جاء ذلك بحضور المهندس محمد صلاح الدين، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس أحمد حسن، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.

محطة معالجة ثلاثية متطورة ومحطتي رفع بتكلفة إجمالية 450 مليون

وتفقد المحافظ خلال الجولة مشروع الصرف الصحي بساقلتة، واستمع إلى شرح مفصل عن مكونات المشروع، والذي يتضمن محطة معالجة ثلاثية متطورة بطاقة تصميمية تبلغ 45 ألف متر مكعب يوميًا، بالإضافة إلى محطتي رفع، وشبكات انحدار بطول 32 كيلومتر، وخطوط طرد بطول 13 كيلومتر، بتكلفة إجمالية قدرها 450 مليون جنيه، ومن المنتظر أن يخدم المشروع نحو 300 ألف نسمة من سكان مركز ساقلتة وقراه التابعة.

محطة نيدة تخدم أكثر من 45 ألف نسمة

كما تفقد "سراج" محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بقرية نيدة، والتي أُنشئت على مساحة 226 متر مربع، بطاقة تصميمية تصل إلى 1440 متر مكعب في الساعة، وتخدم أكثر من 45 ألف نسمة من أهالي قرية نيدة وتوابعها، ويشمل المشروع شبكات انحدار بطول 24 كيلومتر، وخط طرد بطول 8650 متر، بتكلفة بلغت 200 مليون جنيه.

محطات مياه يحقق التنمية المتكاملة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين

وأكد محافظ سوهاج خلال جولته أن هذه المشروعات تأتي في إطار خطة الدولة، وتوجيهات القيادة السياسية، لتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في قطاع البنية التحتية والمرافق بما يحقق التنمية المتكاملة والارتقاء بجودة الحياة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

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