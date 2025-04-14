ما هي كمية البروتين التي يجب تناولها يوميا لتجنب فقر الدم؟

كشفت الدكتورة جيهان فؤاد مدير معهد التغذية سابقا عن الكمية المناسبة من البروتين التي يجب تناولها يوميا لتجنب الإصابة بالأنيميا وحصول الجسم على العناصر الغذائية الأساسية اللازمة له.

كمية البروتين الواجب تناولها يوميا

وأوصت مدير معهد التغذية في تصريحات خاصة لـ"فيتو" ضرورة تناول بروتين يوميا للشخص البالغ 70 جرام على الاقل وكوب لبن يوميا.

ولفتت إلى ضرورة تناول لحوم بمعدل مرتين او ثلاثة اسبوعيا.

وقالت الدكتورة جيهان فؤاد مدير المعهد القومي للتغذية سابقا إن نسبة الإصابة بفقر الدم بين المصريين 43% بين الرجال والسيدات وتصل إلى 65% بين السيدات الحوامل والأطفال الذين عمرهم أقل من 59 شهر حسب المسح الديموجرافي للأسرة المصرية الذي تم الإعلان عنه في 2022.

وقالت لـ"فيتو" إن المعهد القومي للتغذية كان قد أجرى دراسة بحثية بخريطة طريق لإصلاح وضع الأنيميا في مصر

أسباب الإصابة بفقر الدم



وكشفت عن وجود أسباب متعددة للإصابة بفقر الدم منها انتشار الديدان بين الأطفال وحساسية الألبان بجانب الأنيميا الغذائية حيث يجب تناول اللحوم الحمراء باستمرار لافتة إلى أن احتياجات الأطفال من اللحوم متصاعدة وكذلك الحوامل

وأضافت أن من أسباب فقر الدم انتشار البكتيريا الحلزونية بين الأطفال بنسبة 17%.

علاج فقر الدم



وأشارت إلى أن حل هذه المشكلة يكون بحل الأسباب وقد وفرت وزارة الصحة إجراء تحليل الأنيميا للأطفال عند عمر 6 أشهر وعمر سنة ونصف وكذلك توفر كبسولات الحديد للسيدات ولا تحصل عليها وايضا يوجد مشروع دعم الخبز المدعم بفيتامين الحديد وكذلك يتم دعم التغذية المدرسية بالفيتامينات، ولكن كل ذلك يوفر 30% من الاحتياجات من الحديد فقط ويجب توفر 70% في المنزل من خلال الأكل الصحي فيجب على الطفل تناول بيضة يوميا وملعقتين لحمة يوميا.

قلة تناول الأكل والعادات الغذائية السيئة ساهمت في زيادة فقر الدم



وتابعت حديثها بأن قلة تناول الأكل والعادات الغذائية السيئة ساهمت في زيادة فقر الدم.



ولفتت إلى أن السيدات أكثر عرضة للأنيميا وأصبحت السيدات لا تاكل وتفضل ابنائها في الاكل خاصة مع كثرة المسئوليات نتيجة الظروف الاقتصادية لافتة إلى أن بعض المجتمعات الفقيرة تفضل الولد في الأكل عن البنات.

خطورة فقر الدم



حذرت أستاذ التغذية من خطورة فقر الدم والذي يصل إلى فشل في عضلة القلب موضحة أن من ضمن أعراضه الصداع وضعف القدرة الانتاجية والقدرة على العمل وعدم نمو الأطفال مشيرة إلى أنه يمكن حل ذلك بالمبادرة بالعلاج سواء حالات تحتاج للتغذية الجيدة أو المكملات الغذائية.

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