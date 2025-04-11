الجمعة 11 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

لوقف حرب غزة، رسائل السيسي وماكرون للعالم تتصدر نشاط الرئيس الأسبوعي

الرئيس السيسي ونظيره
الرئيس السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.فيتو

 تصدرت زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مصر نشاط الرئيس السيسي الأسبوعي، حيث شهدت زيارة الرئيس الفرنسي نتائج كبيرة، حيث وقع الرئيسان إعلانا مشتركًا لترفيع العلاقات بين مصر وفرنسا إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.

كما شهدا الرئيسان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

 

نتائج زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر

 وأكدت  الزيارة تطابق وجهات النظر بين البلدين إزاء العديد من القضايا والملفات ذات الأولوية.

كما حملت العديد من رسائل الدعم الفرنسية لجهود القاهرة من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في منطقة  الشرق الأوسط وإفريقيا وإعلاء صوت السلام فضلا عن مزيد من تعزيز وتوطيد أواصر التعاون المشترك وإطلاق مرحلة جديدة بترفيع العلاقات المصرية الفرنسية إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية.

 

كما  جاءت الزيارة في توقيت شديد الخطورة والحساسية بالنظر إلى الأوضاع المأساوية في قطاع غزة وضرورة سرعة تنفيذ الخطة المصرية العربية لإعادة إعمار القطاع وإحباط مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم

كما أكدت مستوى غير المسبوق الذي وصلت إليه العلاقات الثنائية في مختلف المجالات والتي باتت مثالًا يحتذى به فضلا عن الثقة الكبيرة بين البلدين والصداقة الوثيقة التي تربطهما.

 

فرنسا تدعم خيار السلام ووقف نزيف الدم 

 كما وجهت الزيارة رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن فرنسا تدعم خيار السلام ووقف نزيف الدم وتدعو إلى إيصال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني كما تساند الخطة المصرية العربية لإعادة بناء غزة.

وعكست زيارة الرئيس الفرنسي إلى مصر مدى التقارب الذي شهدته العلاقات القوية والمتميزة بين القاهرة وباريس، كما أعطت دفعة لمزيد من التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الأولوية بما يحقق مصالح البلدين وتطلعات الشعبين الصديقين فضلا عن إبراز الصداقة التاريخية والشراكة الاستراتيجية التي وصلت إليها العلاقات المصرية الفرنسية فضلا عن تقدير فرنسا للمساعي المتواصلة التي تقوم بها مصر لتحقيق الاستقرار الإقليمي بل والعالمي، وجهودها في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية التي تؤرق أوروبا وكذلك استضافتها لأكثر من 9 ملايين لاجئ.

 

جهود مصرية فرنسية لحشد الدعم الإنساني للفلسطينيين في قطاع غزة 

 كما بعث  الرئيس الفرنسي رسالة هامة للعالم عبر زيارة مدينة العريش للوقوف على الجهود المصرية المبذولة لحشد الدعم الإنساني للفلسطينيين في قطاع غزة والإعراب عن تقدير بلاده لاضطلاع مصر بمسؤوليتها تجاه شعب فلسطين.

كما حققت القمة الثلاثية التي جمعت قادة مصر والأردن وفرنسا خلال زيارة الرئيس ماكرون للقاهرة أهمية حيث أكدوا خلال المكالمة الهاتفية المشتركة التي أجروها مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضرورة وقف إطلاق النار بشكل عاجل في قطاع غزة واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين على الفور، وتهيئة الظروف وتعبئة الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والسلام للجميع، وتنفيذ حل الدولتين.

كما أكدت الزيارة أن مصر وفرنسا تعملان معًا وبإرادة سياسية قوية على توطيد أواصر التعاون بما يحقق المنفعة المتبادلة والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب المتوسط.

وجاءت زيارة الفرنسي إلى مصر جاءت في إطار التنسيق المستمر والتشاور بين قيادتي البلدين حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك سواء ثنائيًا أو إقليميًا أو دوليا خاصة في ظل الأوضاع المضطربة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، بل والعالم أجمع بعد التعريفات الأمريكية الإضافية على وارداتها من أوروبا ومن بعض الدول.

 

إعادة إعمار قطاع غزة

كما حرص الرئيس ماكرون على أن يكون موقف فرنسا من العدوان الإسرائيلي على غزة أرضا وشعبًامختلفا عن عدد من الدول الغربية والأوروبية فمنذ اندلاع الأحداث في أكتوبر 2023، وباريس تعمل على التهدئة وتشجيع بدء مسار سياسي، وتحكيم العقل والمصلحة العامة،واتباع مبادئ القانون الدولي وأحكام القانون الدولي الإنساني

كما حملت الزيارة المهمة للقاهر في دلالتها أن فرنسا مستعدة وتعمل مع مصر من أجل بلوغ هذا الهدف المشترك فضلا عن إعلان فرنسا بوضوح أنها ضد مخطط التهجير القسري لأشقائنا الفلسطينيين ودعمها وبقوة للخطة المصرية العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، علاوة على موقفها الداعم لتسوية سياسية عادلة للقضية الفلسطينية تقوم على مبدأ حل الدولتين من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس السيسي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي قطاع غزة

مواد متعلقة

نتائج زيارة ماكرون التاريخية لمصر ولقاء السيسي، ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الإستراتيجية، رسالة للعالم لوقف إطلاق النار الفوري في غزة وتنفيذ حل الدولتين

شاهد لقاء السيسي وماكرون مع المصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش

من مستشفي العريش، السيسي وماكرون يؤكدان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة.. ويشددان على رفضهما القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم

من العريش، السيسي وماكرون يؤكدان ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار بغزة ورفض تهجير الفلسطينيين

الأكثر قراءة

5 قرارات جمهورية مهمة وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة وكبار رجال الدولة

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن بديل زيزو

20 جنيها للأتوبيسات المكيفة، التعريفة الجديدة للنقل العام والجماعي

أول تحرك برلماني بعد الزيادة الجديدة لسعر البنزين

بعد قرار المحافظ، تعريفة الركوب الجديدة بمواقف سرفيس القاهرة

مصدر يكشف سر الزيادة في أسعار أسطوانة الغاز المنزلي

بعد زيادة البنزين والسولار، محافظ القاهرة يقرر رفع تعريفة الركوب من 10 إلى 15%

بعد رفضه التجديد، ماذا قدم محمد السيد مع الزمالك؟

منوعات

المزيد

الصين تطلق أول مركز ضخم لتدريب الروبوتات الشبيهة بالبشر

شبه "تشوباكابرا" الأسطوري، مخلوق غريب يثير الذعر في مدينة أمريكية (فيديو)

قتل صديقته عن طريق الخطأ، الشرطة الأمريكية تطلق سراح أحد المجرمين

تكشف عن أكثر من 3 كيلومتر من التوصيلات العصبية، خريطة غير مسبوقة لدماغ فأر

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السلندرات الألومنيوم خلال شهر أبريل

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الجمعة

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

الأهلي الثاني وبيراميدز الأخير.. 110.94 مليون يورو تتنافس بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، تعرف على أنواع الإحرام في الحج والفرق بينها في الإسلام

تفسير حلم الحريق في المنام وعلاقته بتحقيق مكانة بين الآخرين

ما مفهوم الطواف وهل ينقطع تتابع أشواطه بصلاة الفرض؟

المزيد
الجريدة الرسمية