الرقابة الصحية تعتمد 16 منشأة طبية جديدة

أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي اليوم الأحد، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، والتي تضمنت حصول ١٦ منشأة صحية جديدة على شهادة الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن (GAHAR)

حصول مستشفى جامعة عين شمس التخصصى بالعبور على الاعتماد



وتضمنت قرارات اللجنة حصول مستشفى جامعة عين شمس التخصصى بالعبور على الاعتماد وفقا لمعايير الجودة الصادرة عن "جهار"، في خطوة تؤكد على الدور الرائد للجامعات المصرية في دعم منظومة الصحة وتقديم نموذج يحتذى به في التطوير المؤسسي والتحسين المستمر، ويؤكد على أهمية التعاون بين هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والقطاع الجامعي لضمان استدامة الجودة في الرعاية الصحية بمصر



وقررت اللجنة منح شهادة الاعتماد لمستشفى أسوان التخصصي، إلى جانب ٥ وحدات ومراكز طب أسرة بمحافظتي السويس وأسوان



- وحدة طب أسرة الصفا بالسويس

- وحدة طب أسرة أبو الريش قبلي بأسوان

- وحدة طب أسرة البيارة بأسوان

- مركز طب أسرة حاجر البصيلية بأسوان

- مركز طب أسرة السيل بأسوان

كما وافقت اللجنة على منح شهادة الاعتماد المبدئي لمستشفي أجيال، ومركز صحة أسرة حجر النواتيه القلعة 2 بمحافظة الأسكندرية، إلى جانب عدد من المنشآت التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية، وهي:

- مركز طب أسرة حضري دراو بأسوان

- وحدة طب أسرة حاجر ابو خليفة بأسوان

- وحده طب أسرة دابود بأسوان

- وحدة طب أسرة العوينية بأسوان

- وحدة طب أسرة المريناب قبلي بأسوان

- وحدة طب أسرة فارس بأسوان

-وحدة طب أسرة كبريت بالسويس



أكد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن الإقبال المتزايد من مقدمي الخدمات بمختلف القطاعات الصحية، يعكس الوعي بأهمية تطبيق معايير الجودة الوطنية الصادرة عن "GAHAR"، وحرصهم على تقديم خدمات صحية آمنة وفعالة وقادرة على تلبية احتياجات المواطنين بكافة المحافظات.



وأوضح الدكتور أحمد طه، أن منشآت الرعاية الصحية الأولية تمثل الركيزة الأساسية لنظام التأمين الصحي الشامل، مشيرا إلى أن حصول هذه المنشآت على الاعتماد وفقا للمعايير الوطنية الصادرة عن "GAHAR" والحاصلة على الاعتماد من منظمة "الاسكوا" الدولية، يعد مؤشرا حيويا على نجاح رؤية الدولة لتحقيق الجودة بالرعاية الصحية، ويعكس التزامها بتقديم خدمات صحية مستدامة وبمستويات جودة عالية.

وأضاف، أن قرارات اللجنة العليا للاعتماد الاخيرة، والتي شملت عددا من وحدات ومراكز طب الأسرة بمحافظتي أسوان والسويس، تمثل نموذجا لتحقيق العدالة الصحية، وتعزز من انتشار الخدمة الصحية المتميزة بشكل متوازن في مختلف أنحاء الجمهورية، مؤكدا أن بوابة الجودة أصبحت هي المسار الإجباري الذي تعبر من خلاله جميع مكونات المنظومة الصحية، نحو مستقبل صحي مستدام وآمن لكل المصريين.

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