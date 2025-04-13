هيئة الدواء تكشف حقيقة نقص الإنسولين بالصيدليات

ناقشت لجنة الصحة بمجلس النواب، ملاحظات أعضاء اللجنة؛ على ما جاء بتقرير المتابعة الربع سنوي المقدم من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن عام 2024، 2025 فيما يخص نسب الإنجازات التي حققتها وزارة الصحة والسكان عن تلك الفترة، وكذلك في ضوء قياس مدى التزام الوزارة بتنفيذ ما صدر عن اللجنة من توصيات في هذا الشأن.

وقال الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، إن 91 % من الدواء في السوق المصري إنتاج محلي الصنع، مشيرا إلى أنه لا يوجد دولة في العالم وصلت لتلك النسبة.

وأضاف "الغمراوي": "91% من الأدوية مصنعة في مصر ولا يوجد بلد حققت هذا المعدل".

و قال د خالد عبد الغفار وزير الصحة، أن هذا لا يعني أن الموازنة لا تتحمل أعباء، لأن الـ ٩ ٪ التي يتم استيرادها تمثل 35% من الموازنة مقابل 65 % يستقطعها الإنتاج المحلي للأدوية من الموازنة وهو يبرز أهمية توطين صناعة تلك الأدوية المستوردة.

حقيقة وجود نقص في الإنسولين

وتسأل الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة عن حقيقة وجود نقص في الإنسولين، قائلا: "هل فعلا عندنا نقص في الأنسولين زي ما الناس بتقول؟"، وعقب رئيس هيئة الدواء المصرية، قائلا: "لا يوجد اي نقص في الأنسولين ومصر تقوم بتصنيعه".

وتساءل وزير الصحة عن معدل الإنتاج المحلي مقارنة بالمعدل العالمي، ليرد رئيس الهيئة بأن المعدل العالمي هو 14 مليون عبوة والإنتاج المحلي يزيد عن 10 ملايين.

وعقًب الوزير قائلا: المشكلة أنه يتم استيراد جزء والبعض يعتمد على المنتج المستورد دون المحلي.

وقال أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي، أن مشروع التأمين الصحي الشامل هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه جميعا، مشيرا إلى أن المشروع حقق انجازات في ٥ محافظات آخرهم محافظة السويس استفاد منه ٥ مليون مواطن ومستهدف الوصول إلى ٦.٥ مليون مواطن.

منظومة التأمين الصحي الشامل



وأشار إلى أنه تم الانتهاء من التشغيل التجريبي لمحافظة أسوان لضمها لمنظومة التأمين الصحي الشامل، متابعا: نبحث عن حلول غير تقليدية لبدء المرحلة الثانية، وخلال الفترة المقبلة ستدخل محافظة مطروح وشمال سيناء ضمن التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من الدراسات كافة لضم إحدى المحافظات الكبيرة "المليونية" لضمها للمنظومة وسيتم تخصيص موازنة ضخمة لهذا الأمر.

وشدد على أن 70 % من تكلفة الخدمات لا تعتمد على المزامنة.

ولفت إلى أن هيئة الرعاية الصحية كانت مديونة بـ ٢٠٠ مليون جنيه، إلا أنها حققت إيرادات بنهاية العام المالي 2024 بقيمة 12 مليار جنيه.

ومن جانبها قالت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة، إنه لا يمكن تقليل وفيات حديثي الولادة أو الأطفال إلا عندما يتم تنشأة الطفل تنشاة مثالية أول ٦ سنوات، لذلك تم دمج ملفات صحة الطفل والام وتعزيز صحة الانجاب.

ولفتت "الألفي" إلى انخفاض المواليد خلال العام الحالي.

قوائم الانتظار

وحول قوائم الانتظار، أكد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، أن حجم العمل منذ شهر أغسطس 2024 حتى اليوم، استطاع التغلب على 60% من قوائم الانتظار.

وقال الدكتور أحمد مصطفى، رئيس هيئة التأمين الصحي، إن المستهدف 230 ألف حالة لكن الوزارة حققت 246 ألف حالة منها 18.7 الف حالة عمليات قرنية.

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