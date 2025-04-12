لجنة عليا ولجان فرعية بكل مركز لمتابعة نشاط الجمعيات بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادي الجديد تشكيل لجنة عليا لمتابعة نشاط الجمعيات، بالإضافة إلى تشكيل لجان فرعية بكل مركز كما تقرر تأجيل عقد اجتماع الجمعيات ليكون بالمراكز يوم الإثنين الموافق ١٤ / ٤ / ٢٠٢٥.

وأوضح بيان محافظة الوادي الجديد المنشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، أن الاجتماع يتناول مراجعة الموقف المالي والقانوني للجمعيات ومقترحات مجالس الإدارات حول دراسة تكلفة توصيل المرافق، وأساليب تنفيذها.

ولفت بيان الوادي الجديد، إلى إنه سيتم عرض النتائج على اللجنة العليا لمتابعة نشاط الجمعيات.

وتؤكد المحافظة أهمية هذا الاجتماع ونتطلع لمساهمات الجميع لتحقيق الأهداف المرجوة في خدمة المجتمع وتعزيز نشاط الجمعيات في المحافظة.

محافظ الوادي الجديد يمنح جمعيات المساكن فرصة جديدة لتوفيق أوضاعها وتوصيل المرافق

هذا وقد قرر محافظ الوادي الجديد خلال لقاء جماهيري حاشد، عقب صلاة الجمعة بالمجمع الإسلامي، إرجاء قرار السحب ومنح جمعيات البناء والمساكن الفرصة لتوفيق أوضاعها المالية والإدارية، والعمل على تنفيذ المرافق الحيوية لأراضيها وذلك فى استجابة عاجلة لمطالب المواطنين والنواب وممثلي رؤساء الجمعيات.

وأوضح المحافظ، أن هذا القرار يأتي بعد دراسة شاملة للتكاليف الفعلية للمرافق، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والكهرباء والطرق والاتصالات، موجهًا بتشكيل لجنة بكل مركز لمراجعة أعمال الجمعيات والتأكد من أوضاعها القانونية والمالية، إلى جانب عرض مقترحات سريعة لتنفيذ المرافق، بما يعود بالنفع على الأعضاء.

ودعا الزملوط أعضاء الجمعيات إلى التعاون مع مجالس الإدارات وسرعة سداد رسوم المرافق وفقًا للتكلفة الحالية لضمان تحسين الخدمات وتعزيز دور الجمعيات في خدمة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.