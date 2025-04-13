سرقة فيلا إعلامي شهير بـ 6 أكتوبر والمباحث تكثف التحريات

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، جهودهم لكشف ملابسات واقعة سرقة فيلا خاصة بمقدم برامج يعمل بإحدى القنوات الفضائية، وذلك بمدينة 6 أكتوبر.

لص يستولى على أجهزة ومقتنيات فيلا إعلامي شهير ويفرّ هاربًا

تلقى قسم الشرطة بلاغًا من الإعلامي يفيد بتعرض فيلته للسرقة، مشيرًا إلى أن الجاني استولى على عدد من الأجهزة والمقتنيات ولاذ بالفرار.

على الفور، انتقل فريق من رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة، وتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بموقع الحادث، في محاولة للتوصل لهوية المتهم.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق، وطلبت تحريات المباحث حول ملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالفيلا.

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