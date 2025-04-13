الأحد 13 أبريل 2025
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حوادث

أكاديمية الشرطة تواصل تنظيم دورات تدريبية للضباط على "قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء"

أكاديمية الشرطة،
أكاديمية الشرطة، فيتو

واصلت وزارة الداخلية تنظيم الدورات التدريبية للضباط والضابطات بالوزارة فى مجال "قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء"، بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة UNODC.

واختتمت بأكاديمية الشرطة فاعليات إحدى الدورات بمقر المركز المصرى للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية، والتي عُقدت خلال الفترة من 8 إلى 10 إبريل 2025م بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).
 

إعداد وتدريب الضباط والضابطات العاملين فى المؤسسات الإصلاحية

واستهدفت تلك الدورة إعداد وتدريب الضباط والضابطات العاملين في المؤسسات الإصلاحية وكذا مسئولي التدريب في جهات الوزارة على القواعد الدولية الاسترشادية لمعاملة النزلاء التي تتوافق مع القوانين المصرية للوصول إلى أفضل معدلات الأداء الذي يتفق مع استراتيجية الوزارة نحو تطوير مراكز الإصلاح والتأهيل، حيث تضـمن برنامج الدورة العديد من المحاور، من بينها (الإطار القانوني والمبادئ والأهداف الرئيسية  لقواعد نيلسون مانديلا لمعاملة نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل – المعاملة الإنسانية للنزلاء وعدم التمييز –  متطلبات إنشاء مراكز الإصلاح والتأهيل وفقًا للمعايير الدولية – إرشادات الأمن والسلامة داخل مراكز التأهيل – كيفية الاستجابة والتعامل مع الحوادث والأزمات داخل مراكز التأهيل – التعامل مع إحتياجات النزلاء الطبية وقواعد التعامل مع الفئات الخاصة "ذوى الإعاقة الذهنية والبدنية" – دور النيابة العامة فى الرقابة على مراكز الإصلاح والتأهيل في سياق التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية - كيفية إعادة تأهيل النزلاء وإعدادهم لإطلاق سراحهم وإعادة دمجهم بالمجتمع).

أكاديمية الشرطة تواصل تنظيم دورات تدريبية للضباط  على
أكاديمية الشرطة تواصل تنظيم دورات تدريبية للضباط  على "قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء"، فيتو 
 


 دورات تدريبية للضباط  على "قواعد نيلسون مانديلا لمعاملة السجناء"  

وفى نهاية الدورة التدريبية تقدم مسئولو وخبراء التدريب بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة بالشكر لممثلى الوزارة وأكاديمية الشرطة على الدعم المستمر لبرامجها التدريبية.  

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ويأتى تنظـيم تلك الدورات انعكاسًا لمدى حرص وزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر الأمني في مختلف المجالات الأمنية، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز فى أحد محاورها على الارتقاء الدائم والمُستمر بالمستوى العلمى والثقافى لكافة العاملين بها وتأهيل وتدريب ورفع قدرات الكوادر الأمنية.

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