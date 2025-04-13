الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

هطول أمطار غزيرة بالقليوبية ورفع حالة الطوارئ

امطار غزيرة بالقليوبية،فيتو
امطار غزيرة بالقليوبية،فيتو

شهدت محافظة القليوبية، اليوم الأحد، سقوط أمطار غزيرة على بعض الأنحاء بالمحافظة، حيث أعلن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، رفع حالة الطوارئ وسرعة التعامل الفورى وشفط كافة تجمعات مياه الأمطار بنطاق المراكز والمدن التي شهدت سقوط الأمطار بها.

 

وزير الاتصالات يبحث مع محافظ القليوبية مستجدات العمل في مشروعات التعاون المشترك

محافظ القليوبية يستقبل وزير الاتصالات (فيديو)

 

أمطار غزيرة  بالقليوبية ورفع حالة الطوارئ

وأكد المحافظ استمرار جاهزية جميع الأفراد والسيارات والمعدات للتعامل مع المواقف الطارئة واتخاذ الإجراءات العاجلة فى هذا الشأن.

 

وشهدت مدن القليوبية سقوط أمطار غزيرة، فيما وجه محافظ القليوبية رؤساء المدن برفع درجة الاستعداد خلال لمواجهة الأمطار ورفع حالة التأهب القصوى والتواجد الميدانى على مدار الساعة لمتابعة عمليات شفط المياه وتمركز سيارات الشفط والمعدات فى الأماكن التى ستتعرض لتراكمات المياه لسرعة شفطها والحد من الأثار الناجمة وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع.

وأكد محافظ القليوبية، على متابعة جهود الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن المحافظة فى شفط تراكمات مياه الأمطار من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ، مؤكدًا على استمرار تفعيل غرف العمليات بمراكز ومدن المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمتابعة الموقف أولًا بأول.

وبدوره وجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة المياه والصرف الصحى بالقليوبية، والعضو المنتدب، بتكليف فرق الطوارئ بالعمل على مدار اليوم والتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية بالمحافظة واستمرار تمركز المعدات على مدار 24 ساعة بمواجهة الأمطار وتقلبات الطقس التى شهدتها محافظة القليوبية لليوم الثانى ولحين تحسن الأحوال الجوية وتوقف الأمطار نهائيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية المهندس ايمن عطية القليوبية المهندس مصطفى مجاهد الصرف الصحي بالقليوبية

مواد متعلقة

وزير الاتصالات يبحث مع محافظ القليوبية مستجدات العمل في مشروعات التعاون المشترك

محافظ القليوبية يتخذ إجراءات قانونية ضد سائق لعدم الالتزام بالتعريفة الجديدة

محافظة القليوبية تعلن تعريفة الركوب الجديدة بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار

محافظ القليوبية يعتمد الأحوزة العمرانية والمخططات الاستراتيجية.. تعرف عليها

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأحداث مطروح، تفاصيل استشهاد 3 أفراد شرطة ورد الداخلية على مزاعم احتجاز 23 سيدة، وحكاية البيان الغاضب لمشايخ القبائل

الصور الأولى لشهيد الواجب نائب مأمور قسم ميت غمر في الدقهلية

انقسام داخل القلعة الحمراء.. كواليس غضب اللاعبين من كولر بسبب بن شرقى

الدولار يواصل التراجع فى البنوك، اعرف وصل لكام النهارده

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025

بيسيرو يعلن تشكيل الزمالك أمام حرس الحدود في الدوري الممتاز

الإثنين 21 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم

محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول ويفجر مفاجأة بشأن فان دايك

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس الأحمر بالأسواق اليوم الأحد

بكام سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلي؟

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

علي جمعة: المصيبة منحة ربانية والله يدخر الأبناء المتوفين لأهلهم في الآخرة

المجددون.. فخر الدين الرازي، هابه الملوك والسلاطين واحترمه التتار

المزيد
الجريدة الرسمية