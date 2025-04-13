توصيل كابلات الألياف الضوئية لـ50 ألف منزل بالقليوبية

كشف المهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن أن الوزارة انتهت من توصيل كابلات الألياف الضوئية لـ50 ألف منزل، ومستهدف زيادتها لـ250 ألف كابل خلال العام المقبل، حيث إن هذه الكابلات يرتبط بها بعد تنموي بالغ الأهمية، مشيرا إلى أنه استجابة لمطالب محافظة القليوبية يتم عمل برنامج لتصميم السجاد بالطرق الإلكترونية بقرية طحلة بمركز طوخ والتي تعتبر قلعة لإنتاج السجاد اليدوي بالقليوبية، وكذلك تسويق المنتجات الخاصة بهم بشكل سهل.

وأضاف وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خلال كلمته بديوان عام محافظة القليوبية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، والنائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، أنه تم تركيب 1800 برج محمول وشبكات بنطاق محافظة القليوبية، وجاري العمل علي إضافة 150 برج آخر خلال الفترة المقبلة.

وبالنسبة لمكاتب البريد في محافظة القليوبية، فأوضح الوزير، أنه يبلغ إجمالي عدد مكاتب البريد بالمحافظة 215 مكتب بريد، تم تطوير 170 مكتب منها، وجاري تطوير باقي مكاتب البريد بالمحافظة في خطة تستهدف العام الحالي والمقبل، مشيرا إلى أنه تم تطوير وإنشاء 23 مكتب بريد بقرى حياة كريمة بشبين القناطر، إضافة إلى تركيب 100 صراف للتخفيف علي المواطنين من أصحاب المعاشات وخاصة كبار السن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.