الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الدولار يواصل التراجع فى البنوك، اعرف وصل لكام النهارده

الدولار
الدولار

سعر الدولار، شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه، تراجعا جديدا بنحو 25 قرشا في البنك المركزى المصرى ختام تعاملات اليوم الأحد 13 أبريل 2025.  

 سعر صرف الدولار مقابل الجنيه

ويقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، ويتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، ما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

سعر الدولار 
سعر الدولار 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

- 51.16 جنيه للشراء.
- 51.30جنيه للبيع.

وترصد "فيتو" سعر صرف الدولار لحظيًّا وفق آخر تحديث فى اهم البنوك المصرية خلال السطور التالية: 

سعر الدولار في بنك مصر

- 51.20 جنيه للشراء.
- 51.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 51.20 جنيه للشراء.
- 51.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار 
سعر الدولار 

سعر الدولار في بنك قطر 

- 51.15جنيه للشراء.
- 51.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 51.20 جنيه للشراء.
- 51.30 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار 
سعر الدولار 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية.  

سعر الدولار، فيتو
سعر الدولار، فيتو

أدوات مهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية

كما أن الدولار هو أحد الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

سعر الدولار 
سعر الدولار 

عوامل تساعد في استقرار الدولار 

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًّا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البنك التجارى الدولى البنك الأهلى المصرى البنك الاهلي البنك التجارى الدولى cib البنك التجاري البنك المركزى المصرى البنوك المصري البنوك المصرية الدولار في البنك الاهلي الدولار فى البنك التجارى الدولى cib الدولار في البنك التجاري الدولي الدولار في البنك التجاري

مواد متعلقة

سعر جرام الذهب يسجل قيمة جديدة اليوم الأحد بعد التراجع المفاجئ

تراجع الدولار في البنوك المصرية اليوم الأحد 13 أبريل 2025

وكالات التصنيف وخريطة الثقة في الاقتصاد العالمي.. «فيتش» تثبت مركز مصر الائتماني.. وتؤكد: «القاهرة» نجحت في الحفاظ على احتياطياتها الخارجية

مؤشر الدولار يترنح، العملة الخضراء تنخفض لأدنى مستويات عالميا

جنون المعدن الأصفر، شعبة المعادن الثمينة: الذهب يشهد أعلى مستوى تاريخي له وسعر عيار 18 مفاجئة

ارتفاع كبير لسعر الجنيه الذهب، وصل لهذا السعر اليوم السبت

ارتفاع سعر الذهب بمؤشر البورصة في ختام تعاملات الأسبوع الماضي

سعر جرام الذهب منتصف تعاملات اليوم السبت 12 أبريل 2025

الأكثر قراءة

القصة الكاملة لأحداث مطروح، تفاصيل استشهاد 3 أفراد شرطة ورد الداخلية على مزاعم احتجاز 23 سيدة، وحكاية البيان الغاضب لمشايخ القبائل

الصور الأولى لشهيد الواجب نائب مأمور قسم ميت غمر في الدقهلية

انقسام داخل القلعة الحمراء.. كواليس غضب اللاعبين من كولر بسبب بن شرقى

الدولار يواصل التراجع فى البنوك، اعرف وصل لكام النهارده

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025

الإثنين 21 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم

محمد صلاح يتحدث عن تجديد عقده مع ليفربول ويفجر مفاجأة بشأن فان دايك

غاوي مشاكل، الأمن يكشف ملابسات وفاة سجين بأحد أقسام القاهرة نتيجة تعرضه للتعذيب

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس الأحمر بالأسواق اليوم الأحد

بكام سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلي؟

المزيد

انفوجراف

المنتخبات العربية المتأهلة لمونديال الناشئين تحت 17 سنة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم أكل الخوخ في المنام وعلاقته باستقرار الحياة الزوجية

علي جمعة: المصيبة منحة ربانية والله يدخر الأبناء المتوفين لأهلهم في الآخرة

المجددون.. فخر الدين الرازي، هابه الملوك والسلاطين واحترمه التتار

المزيد
الجريدة الرسمية