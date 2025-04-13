الأحد 13 أبريل 2025
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حوادث

حريق هائل يلتهم محل أدوات منزلية ببني سويف

حريق محل
حريق محل

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق ضخم اندلع داخل محل أدوات منزلية بشارع المستشفى بمدينة ببا، جنوب المحافظة، دون تسجيل أية إصابات بشرية.

وكانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل محل تجاري، وعلى الفور تحركت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ، حيث تمكنت من السيطرة على ألسنة اللهب ومنع امتدادها إلى المحال والعقارات المجاورة.

تفحم بضائع محل بالكامل دون إصابات

وأسفر الحريق عن تفحم كامل لمحتويات المحل واحتراق كميات كبيرة من البضائع، فيما باشرت الأجهزة الأمنية أعمال الفحص والمعاينة للوقوف على أسباب الحريق.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

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