الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد،
مانشستر يونايتد، فيتو

الدوري الإنجليزي، يستضيف نيوكاسل يونايتد نظيره مانشستر يونايتد، اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب سانت جيمس بارك.

تشكيل مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎आर STARTING XI. BAYINDIR LINDELOF 2 MAZRAOUI ERIKSEN รุ 8 3 B.FERNANDES ZIRKZEE II 14 YORO 15 GARNACHO 17 Snapdrag DALOT 20 UGARTE 25 AMASS 41 SUBSTITUTES HEATON, HEAVEN, MAGUIRE, SHAW, W, CASEMIRO, DORGU, MAINOO, MOUNT, HOJLUND‎‏'‏‏

تشكيل نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد

قد تكون صورة ‏‏‏شخص واحد‏، و‏‏لعب كرة القدم‏، و‏لعب كرة القدم‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎STARTING 自品品、 22 2 5 7 8 11 14 21 23 33 39 POPE TRIPPIER SCHÄR JOELINTON TONALI BARNES ISAK LIVRAMENTO MURPHY BURN BRUNO G. （C） IS SUBSTITUTES DÚBRAVKA WILSON GORDON TARGETT LONGSTAFF- MILEY NEAVE nρι KRAFTH OSULA DELIVERED By InPost មាជ UNND‎‏'‏‏


وكانت المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدور الأول من البريميرليج، قد انتهت بفوز نيوكاسل بهدفين مقابل لا شيء، في الجولة التاسعة عشرة من المسابقة، على ملعب أولد ترافورد.

ويحتل فريق نيوكاسل حاليا المركز السابع من جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 53 نقطة، بينما يتواجد مانشستر يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 38 نقطة.

موعد مباراة نيوكاسل ومانشستر يونايتد

وتنطلق صافرة مباراة فريق مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل يونايتد، بالدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة الخامسة ونصف مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة ونصف مساء بتوقيت مكة.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل

ومن المقرر أن تذاع مباراة نيوكاسل يونايتد أمام مانشستر يونايتد، اليوم الأحد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على قناة “BEIN Sports HD 1”.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الانجليزي نيوكاسل مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد ضد نيوكاسل نيوكاسل يونايتد مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز

مواد متعلقة

التشكيل المتوقع لمباراة نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

ليون يتعادل مع مانشستر يونايتد 2/2 في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي

الأكثر قراءة

الصور الأولى لشهيد الواجب نائب مأمور قسم ميت غمر في الدقهلية

انقسام داخل القلعة الحمراء.. كواليس غضب اللاعبين من كولر بسبب بن شرقى

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025

حقيقة صفع محافظ الشرقية مواطنا يستقل سيارة تسير عكس الاتجاه

علي جمعة: المصيبة منحة ربانية والله يدخر الأبناء المتوفين لأهلهم في الآخرة

لن يحاربها أحد، توفيق عكاشة يكشف حقيقة المعركة العسكرية ضد مصر

الإثنين 21 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم

انقسام داخل الأهلي على ترشيح جوميز لخلافة كولر

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس الأحمر بالأسواق اليوم الأحد

بكام سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلي؟

المزيد

انفوجراف

قناة بنما بوابة الدخول لأمريكا الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: المصيبة منحة ربانية والله يدخر الأبناء المتوفين لأهلهم في الآخرة

المجددون.. فخر الدين الرازي، هابه الملوك والسلاطين واحترمه التتار

تفسير حلم اللحمة في المنام وعلاقته بزيادة الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية