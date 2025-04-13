الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وكيل الأزهر يعتمد نتيجة رواق العلوم الشرعية والعربية بنسبة نجاح 79%، رابط النتيجة

الجامع الأزهر، فيتو
الجامع الأزهر، فيتو

اعتمد  د. محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نتيجة اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية التي أُجريت بالرواق الأزهري بالجامع الأزهر وفروعه الخارجية بالمحافظات، التي أجريت في فبراير الماضي وتقدم للاختبارات ٢٣٤٧٤ دارسا من مختلف المراحل التمهيدية والمتوسطة والتخصصية، بنسبة نجاح بلغت ٧٩%.

 الجهود المبذولة من قبل الأزهر الشريف لتنمية الوعي الديني والأخلاقي 


وقال الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن هذه النتائج تعكس الجهود المبذولة من قبل الأزهر الشريف لتنمية الوعي الديني والأخلاقي والقِيمي بين كل طبقات المجتمع، لافتًا إلى أن "رواق العلوم الشرعية والعربية يشكل منصة هامة لتأهيل الدارسين وتزويدهم بالمعارف اللازمة شرعيًا وعلميًا لمواجهة التحديات المعاصرة وتطبيق هذه العلوم في حياتهم اليومية".

من جهته، صرح الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، بأن هذه النتائج تعكس اهتمام الرواق الأزهري بإتاحة الفرصة لجميع الراغبين من مختلف الأعمار والفئات بدراسة العلوم الشرعية والعربية، مشيرًا إلى أهمية هذه البرامج التعليمية في تعزيز فهم صحيح الدين، مما يؤهل الدارس لخدمة نفسه ودينه ومجتمعه، وعبر عن فخره بالدارسين الذين اجتازوا هذه المرحلة بنجاح، مشيدًا بجهودهم والاجتهاد الذي بذلوه خلال الموسم الدراسي.

رابط الاستعلام عن النتيجة


ويمكن الاستعلام عن النتيجة من خلال هذا الرابط 

 

تأتي هذه النتائج في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها الرواق الأزهري لنشر الفكر الوسطي المعتدل، وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للدارسين، ومع هذه النسبة المشرفة، يتطلع الأزهر إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل، مما يعكس مكانته الرائدة في مجال التعليم الشرعي والعربي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اختبارات رواق العلوم الشرعية والعربية الازهر الأزهر الشريف الرواق الأزهري بالجامع الازهر الرواق الأزهري رواق الأزهر رواق العلوم الشرعية رواق العلوم الشرعية والعربية محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف وكيل الأزهر الشريف

مواد متعلقة

بعد شفائه من نزلة البرد، شيخ الأزهر يعود إلى مكتبه ويستأنف نشاطه

ما حكم من حلف بالله كذبًا على أمر فعله أنه لم يفعله ؟، الأزهر للفتوى يجيب

الدعوة لعودة لقب «باشا» تثير الجدل.. الغزالي حرب: استهدف أصحاب المساهمات المالية للدولة.. شيخ الأزهر: استكبار واستعلاء وتنسف مبدأ المساواة.. و«فيتو» ترصد حكاية الباشوية في مصر

وزراء الأوقاف والعمل والرياضة ومحافظ القاهرة يشهدون احتفالا بيوم اليتيم في حديقة الأزهر

الأكثر قراءة

الصور الأولى لشهيد الواجب نائب مأمور قسم ميت غمر في الدقهلية

انقسام داخل القلعة الحمراء.. كواليس غضب اللاعبين من كولر بسبب بن شرقى

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025

حقيقة صفع محافظ الشرقية مواطنا يستقل سيارة تسير عكس الاتجاه

علي جمعة: المصيبة منحة ربانية والله يدخر الأبناء المتوفين لأهلهم في الآخرة

لن يحاربها أحد، توفيق عكاشة يكشف حقيقة المعركة العسكرية ضد مصر

الإثنين 21 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم

انقسام داخل الأهلي على ترشيح جوميز لخلافة كولر

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير اليوم الأحد بالبورصات العالمية

أسعار لفات الألومنيوم 6 مم تسجل 155.5 ألف جنيه

سعر النحاس الأحمر بالأسواق اليوم الأحد

بكام سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلي؟

المزيد

انفوجراف

قناة بنما بوابة الدخول لأمريكا الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: المصيبة منحة ربانية والله يدخر الأبناء المتوفين لأهلهم في الآخرة

المجددون.. فخر الدين الرازي، هابه الملوك والسلاطين واحترمه التتار

تفسير حلم اللحمة في المنام وعلاقته بزيادة الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية