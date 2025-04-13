الأحد 13 أبريل 2025
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أخبار مصر

بعد شفائه من نزلة البرد، شيخ الأزهر يعود إلى مكتبه ويستأنف نشاطه

شيخ الأزهر، فيتو
شيخ الأزهر، فيتو

عاد فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، اليوم الأحد إلى مكتبه بمشيخة الأزهر لمباشرة مهام عمله بشكل طبيعي.

شيخ الأزهر يعود إلي مكتبه لمباشرة عمله بعد تماثله للشفاء

وكان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قد غاب عن المشيخة خلال الأيام الماضية بعد تعرضه لنزلة برد قوية اضطرته للغياب عن العديد من الفاعليات الرسمية كان على رأسها احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أعرب عن بالغ تقديره، لفضيلة الإمام الأكبر، متمنيًا له الشفاء، وتقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على تكرمه بالاطمئنان على صحته، ودعائه له بالشفاء، ومشاعره الراقية.


كما تقدم شيخ الأزهر بجزيل الشكر للشعب المصري؛ مسلمين ومسيحيين، ولكل من تفضل بالسؤال عنه وتكرم بالدعاء له بالشفاء من داخل مصر وخارجها، شاكرًا للجميع هذا الاهتمام المخلص والصادق، والذى كان له أكبر الأثر فى تخفيف حدة هذه الوعكة، وتراجع آثارها والحمد لله.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أجرى اتصالًا هاتفيًا بفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للاطمئنان على حالته الصحية، متمنيًا لفضيلته الشفاء العاجل ودوام الصحة والعافية، وداعيًا الله أن يحفظه للإسلام والمسلمين.

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