محافظ الدقهلية يتفقد مواقف السيارات لليوم الثالث على التوالي

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، لليوم الثالث على التوالي، مواقف السيارات للوقوف على الأوضاع على الطبيعة والتأكيد على الالتزام بالأجرة المحددة والالتزام بخطوط السير لكل الخطوط والمواقف.

محافظ الدقهلية لليوم الثالث على التوالي يتفقد مواقف السيارات

وتفقد محافظ الدقهلية موقف طلخا العمومي والتقى السائقين والمواطنين واستمع إليهم، وشدد على سائقي السيارات الالتزام بتعريفة الركوب وخطوط السير، وكلف إدارة المرور بالتنسيق مع المحاسب أحمد البنداري مدير إدارة المواقف بديوان عام المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية لإيقاف أي سيارة تخالف الأجرة أو خط السير أو تقوم بالتحميل من خارج الموقف واتخاذ إجراءات إلغاء ترخيصها، كما ناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي شكوى أو تجاوز من أي سيارة في أي مكان، لاتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضدها.

متابعته على مدار الساعة لجهود رؤساء المراكز والمدن والأحياء

وأكد محافظ الدقهلية على متابعته على مدار الساعة لجهود رؤساء المراكز والمدن والأحياء في متابعة المواقف وخطوط السير والالتزام بتعريفة الركوب، كما شدد على سرعة الانتهاء من لصق استيكرات أجرة الركوب لكل الخطوط في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة خلال 24 ساعة.

وأكد محافظ الدقهلية أنه وفقا لقرار لجنة التسعير التلقائي للوقود يتم زيادة تعريفة ركوب السيارات الأجرة على مختلف الخطوط بنسبة لا تزيد عن 15% من التعريفة السابقة، مع ثبات تعريفة ركوب سيارات التاكسي وبداية العداد 9 جنيهات، وكل كيلو إضافي 2 جنيه، وتعريفة سيارات السرفيس الداخلي بمدينة المنصورة 4 جنيهات لجميع الخطوط.

أرقام الطوارئ لتلقي الشكاوى

وناشد المحافظ المواطنين الاتصال بأرقام غرفة العمليات بديوان عام المحافظة داخل مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة للعمل على مدار 24 ساعة لتلقى أية شكاوى للمواطنين على أرقام

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