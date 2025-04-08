أرخص مكان لشراء الملابس الصيفية في قلب القاهرة

تشهد وكالة البلح، الواقعة بجوار محطة مترو جمال عبد الناصر وسط القاهرة، إقبالًا ملحوظًا مع دخول موسم الصيف، نظرًا لما تقدمه من ملابس بأسعار تنافسية تناسب جميع الفئات، سواء كانت ملابس جديدة (محلية أو مستوردة) أو ملابس "بالة" مستوردة سبق استخدامها أو تحتوي على عيوب بسيطة.

وتُعد وكالة البلح من أقدم وأشهر الأسواق الشعبية في مصر، حيث توفر تشكيلات متنوعة من الملابس بأسعار تقل كثيرًا عن المتاجر التقليدية، ما يجعلها وجهة مفضلة للمواطنين الباحثين عن الجودة والتوفير.

وفي جولة داخل السوق، تم رصد متوسط أسعار الملابس الصيفية الجديدة كما يلي:

الملابس الشبابية:

بنطلون جينز: من 200 إلى 360 جنيها.

بنطلون شيروال: من 150 175 جنيها.

تيشيرت قطني: من 150 إلى 250 جنيهًا.

قميص شبابي: من 200 إلى 370 جنيهًا.

تيشيرت صوف صيفي: من 150 إلى 200 جنيه.

شورت شبابي: من 60 إلى 150 جنيهًا.

ملابس الأطفال:

بنطلون جينز: من 50 إلى 120 جنيهًا.

تيشيرت قطني: من 45 إلى 100 جنيه.

قميص: من 60 إلى 120 جنيهًا.

شورت: من 35 إلى 70 جنيهًا.

فستان بناتي: من 35 إلى 150 جنيهًا.

الملابس النسائية:

بنطلون جينز: من 150 إلى 250 جنيهًا.

بنطلون قماش: من 120 إلى 200 جنيه.

بلوزة قطنية: من 65 إلى 150 جنيهًا.

فستان: من 100 إلى 200 جنيه.

عباية: من 350 إلى 1100 جنيه.

ملابس "البالة" (المستوردة المستعملة أو ذات العيوب البسيطة):

بنطلون: من 50 إلى 100 جنيه.

تيشيرت: من 35 إلى 90 جنيهًا.

بلوزة: من 35 إلى 65 جنيهًا.

فستان: من 35 إلى 70 جنيهًا.

جاكيت خفيف: من 65 إلى 95 جنيهًا.

ورغم التفاوت في الأسعار بين القطع الجديدة والمستعملة، يبقى العامل المشترك هو التوفير الكبير مقارنةً بباقي الأسواق، ما يعزز مكانة وكالة البلح كمركز رئيسي لتسوق الملابس بأسعار مناسبة دون التضحية بالجودة أو الذوق.

وتظل وكالة البلح واحدة من أهم الوجهات التي تجمع بين الاقتصاد والتنوع، ما يجعلها وجهة دائمة للأسر المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.