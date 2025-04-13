وزيرالرياضة يهنئ محمود السيد بالميدالية الذهبية في بطولة العالم للناشئين

السلاح، قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بإجراء مكالمة هاتفية عبر الفيديو كونفرانس بلاعب المنتخب المصري لسيف المبارزة محمود السيد، وذلك بعد نجاحه في التتويج بالميدالية الذهبية في بطولة العالم والتي أقيمت بالصين بعد تغلبه في المباراة النهائية على نظيره الإيطالي.

وأوضح وزير الرياضةً خلال حديثه مع لاعب منتخبنا الوطني وصاحب ذهبية البطولة والجهاز الفني للمنتخب المصري، أننا فخورون بإنجازات السلاح وتعوَّدنا منكم على الذهب.

وأضاف "صبحي": سأكون بانتظاركم في مطار القاهرة لاستقبالكم الاستقبال الأمثل الذي يليق بأبطالنا المصريين والذين يبذلون الغالي والنفيس لمواصلة تربع وتتويج مصر بمختلف البطولات.

بطولة العالم للناشئين بمنافسات تحت 20 سنة

وتُوّج محمود السيد، لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة، بلقب بطولة العالم للناشئين بمنافسات تحت 20 سنة، بعد فوزه في المباراة النهائية على بطل إيطاليا "ماتيو جالاسي" بنتيجة 15-12، ضمن منافسات البطولة المقامة في الصين خلال الفترة من 7 إلى 15 أبريل الجاري.

يُذكر أن هذه هي الميدالية الذهبية الثانية لمصر في البطولة، بعد تتويج عبدالرحمن طلبة بلقب منافسات فردي سلاح الشيش تحت 20 سنة.

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