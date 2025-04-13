الأحد 13 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس هيئة الدواء يبحث توطين بعض المستحضرات الطبية بمصر

د.على الغمراوي، فيتو
د.على الغمراوي، فيتو

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا موسعا مع ممثلي احدى الشركات  العالمية، وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بملف توطين بعض المستحضرات الطبية بمصر.

وجاء هذا الاجتماع بهدف مناقشة الخطوات التنفيذية لتوطين المستحضرات، واستعراض الإجراءات التي تم اتخاذها والتحديات الحالية التي تواجه خطة النقل التكنولوجي وبدء الإنتاج المحلي، إضافة إلى مناقشة حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات التسعير الخاصة بالمستحضر.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ خطة التوطين وفق الجدول الزمني المقترح، بما يضمن بدء الإنتاج المحلي في أقرب وقت، مما يسهم في تحسين توافر المستحضرات ودعم السوق المصري.

وأكد حرص هيئة الدواء المصرية الكامل على تقديم الدعم اللازم للشركة في سبيل تذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروع، مشيدا بالتعاون البناء الذي يجمع الهيئة بالشركة، وأهمية استمرار التنسيق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، وتعزيز القدرات الوطنية نحو صناعة دوائية متطورة ومستدامة.

فيما أثنى وفد الشركة على الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة الدواء المصرية من أجل دعم صناعة الدواء المصرية ودعم السوق، وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للشركات، وإتاحة قواعد التنافسية وفق مؤشرات الشفافية والفرص المتكافئة.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز أواصر التواصل مع شركاء الصناعة، والعمل على توطين المستحضرات ذات الأولوية للمواطن المصري وفق خطة الدولة للتوطين، وجذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع نطاق سوق الدواء المصري بفتح الأفق أمام تدفق المستحضرات الطبية المصرية إلى الأسواق المجاورة وخاصة داخل القارة الإفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الانتاج المحلى الاكتفاء الذاتي الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء المستحضرات الطبية هيئة الدواء المصرية هيئة الدواء

مواد متعلقة

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

ساخرون، غراب البين يكتب: البنى‭ ‬آدمين‭ ‬أصبحوا‭ ‬غشاشين

بالأسعار والأماكن، تفاصيل حجز شقق جنة بالمدن الجديدة

وهم‭ ‬السلام‭ ‬وصراع‭ ‬الوجود

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يبحث تطورات الأوضاع في غزة مع ملك الأردن ورئيس وزراء قطر.. ويستقبل رؤساء الشركات الدولية واللجنة البارالمبية الدولية ويوجه الحكومة بمواصلة تحسين مناخ الاستثمار

خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.. كامل الوزير يستعرض خطة التنمية الصناعية.. 7 محاور لتحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي.. وإقرار تيسيرات وحوافز للنهوض بالقطاع

15 قرارا مهما لمجلس الوزراء.. قبول الطلاب دون الحد الأدنى بالجامعات الخاصة والأهلية عبر "السنة التأسيسية".. حزمة تسهيلات لإنهاء المنازعات الضريبية.. وتشكيل لجنة سيادية لتحديد سقف الاقتراض

8 قرارات عاجلة لرئيس الوزراء اليوم، تعرف عليها

الأكثر قراءة

الصور الأولى لشهيد الواجب نائب مأمور قسم ميت غمر في الدقهلية

انقسام داخل القلعة الحمراء.. كواليس غضب اللاعبين من كولر بسبب بن شرقى

حقيقة صفع محافظ الشرقية مواطنا يستقل سيارة تسير عكس الاتجاه

بث مباشر، مشاهدة مباراة ليفربول ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي 2025

لن يحاربها أحد، توفيق عكاشة يكشف حقيقة المعركة العسكرية ضد مصر

الأهلي يستقر على رحيل مارسيل كولر وموعد إصدار القرار

أمير قطر يستقبل الرئيس السيسي في مطار حمد الدولى بالدوحة

بعد 24 ساعة من زفافهما، وفاة عروسين اختناقا بالغاز بالقليوبية

منوعات

المزيد

اكتشاف أثري جديد يسلط الضوء على تاريخ مقدونيا

صورة سيلفي للشرع والشيباني تثير تفاعلا بمواقع التواصل

ترامب يحرج زوجة وزير الصحة ويتجاهل مصافحتها (فيديو)

يهدد 30 مليون مستخدم، اختراق ضخم يضرب أكبر شركة اتصالات إيرانية

المزيد

خدمات

المزيد

بكام سعر كيلو السكر اليوم بالسوق المحلي؟

سعر الأرز الشعير عريض الحبة يسجل 18.4 ألف جنيه

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم السبت 12/ 4/ 2025

المزيد

انفوجراف

قناة بنما بوابة الدخول لأمريكا الجنوبية (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: المصيبة منحة ربانية والله يدخر الأبناء المتوفين لأهلهم في الآخرة

المجددون.. فخر الدين الرازي، هابه الملوك والسلاطين واحترمه التتار

تفسير حلم اللحمة في المنام وعلاقته بزيادة الرزق

المزيد
الجريدة الرسمية