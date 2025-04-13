رئيس هيئة الدواء يبحث توطين بعض المستحضرات الطبية بمصر

عقد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، اجتماعا موسعا مع ممثلي احدى الشركات العالمية، وذلك لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بملف توطين بعض المستحضرات الطبية بمصر.

وجاء هذا الاجتماع بهدف مناقشة الخطوات التنفيذية لتوطين المستحضرات، واستعراض الإجراءات التي تم اتخاذها والتحديات الحالية التي تواجه خطة النقل التكنولوجي وبدء الإنتاج المحلي، إضافة إلى مناقشة حلول مبتكرة للتعامل مع تحديات التسعير الخاصة بالمستحضر.

وشدد رئيس الهيئة على أهمية المضي قدمًا في تنفيذ خطة التوطين وفق الجدول الزمني المقترح، بما يضمن بدء الإنتاج المحلي في أقرب وقت، مما يسهم في تحسين توافر المستحضرات ودعم السوق المصري.

وأكد حرص هيئة الدواء المصرية الكامل على تقديم الدعم اللازم للشركة في سبيل تذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروع، مشيدا بالتعاون البناء الذي يجمع الهيئة بالشركة، وأهمية استمرار التنسيق لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواء، وتعزيز القدرات الوطنية نحو صناعة دوائية متطورة ومستدامة.

فيما أثنى وفد الشركة على الجهود الكبيرة التي تقوم بها هيئة الدواء المصرية من أجل دعم صناعة الدواء المصرية ودعم السوق، وتهيئة المناخ المناسب لجذب الاستثمارات، وتقديم كافة سبل الدعم اللازمة للشركات، وإتاحة قواعد التنافسية وفق مؤشرات الشفافية والفرص المتكافئة.

جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على تعزيز أواصر التواصل مع شركاء الصناعة، والعمل على توطين المستحضرات ذات الأولوية للمواطن المصري وفق خطة الدولة للتوطين، وجذب المزيد من الاستثمارات وتوسيع نطاق سوق الدواء المصري بفتح الأفق أمام تدفق المستحضرات الطبية المصرية إلى الأسواق المجاورة وخاصة داخل القارة الإفريقية.

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