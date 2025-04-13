الأحد 13 أبريل 2025
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محافظات

بعد 24 ساعة من زفافهما، وفاة عروسين اختناقا بالغاز بالقليوبية

عروسا القليوبية توفيا
عروسا القليوبية توفيا بعد 24 ساعة من الزفاف، فيتو

شهدت قرية سنديون التابعة لمركز قليوب بمحافظة القليوبية، مأساة أليمة، حيث توفي عروسان بعد 24 ساعة من الزفاف اختناقا بالغاز، تم نقلهما للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، والتى صرحت بالدفن بعد ورود تقرير الصفة التشريحية وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلهما.

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مصرع عروسين فى ثاني أيام الزفاف اختناقا بالغاز بالقليوبية 

تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مدير أمن القليوبية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بمصرع عروسين اختناقا بالغاز بقرية سنديون في قليوب وهما: "محمد أبو النجا" وزوجته "هاجر" أخصائية تحاليل طبية.

وتبين أنهما قد تزوجا يوم الجمعة الماضية وتوفيا بعد زواجهما بـ24 ساعة اختناقا بالغاز، وتم نقلهما للمستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.

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محافظة القليوبية محافظ القليوبية القليوبية بنها مدير أمن القليوبية اللواء عبدالفتاح القصاص مدير أمن القليوبية قرية سنديون التابعة لمركز قليوب

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