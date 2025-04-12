حارس ليفربول على رادار الدوري السعودي بعد فشل مفاوضات جالطة سراي

كشفت تقارير صحفية أن نادي جالطة سراي التركي أجرى محادثات مع أليسون بيكر، حارس مرمى ليفربول، بشأن انتقال محتمل خلال الصيف، قبل أن تفشل مطالبه المالية الصفقة.

مطالب أليسون بيكر

وذكر موقع "فوتوماك" التركي، أن أليسون بيكر أصبح محل اهتمام من نادي جالطة سراي بعدما أجري محادثات مع وكلاء حارس ليفربول بشأن انتقال محتمل في سوق الانتقالات الصيفي، ومع ذلك، فإن المطالب المالية للحارس البرازيلي والتي تبلغ 25 مليون يورو سنويًا أفشلت الصفقة، إذ لم يكن النادي مستعدًا لدفع هذا الراتب.

بيكر علي رادار أندية الدوري السعودي

وأشارت الصحيفة إلى أن بيكر دخل على رادار أندية الدوري السعودي، إذ عرض أحدهم عليه راتبا سنويا يبلغ 30 مليون يورو.

ولم يذكر الموقع اسم النادي السعودي الذي يفاوض الحارس البرازيلي في الوقت الحالي.

وفي الميركاتو الصيفي الماضي، نجح ليفربول في الحصول على خدمات الحارس مامارداشفيلي من فالنسيا الإسباني، إذ بقي هناك على سبيل الإعارة، ومن المتوقع أن يكون الدولي الجورجي هو الاختيار الأول لآرني سلوت في الموسم المقبل، وهو ما تسعى الأندية لاستغلاله وضم الحارس البرازيلي.

ورغم أن عقد الحارس البرازيلي أليسون في آنفيلد يمتد حتى صيف عام 2027، فإن إدارة الريدز مستعدة للاستماع للعروض القادمة له حال وجد منها المناسب.

أليسون بيكر من أفضل حراس المرمى في العالم

ويعد أليسون بيكر واحدًا من أفضل حراس المرمى في العالم منذ ما يقرب من عقد من الزمان، فقد كان الحارس البرازيلي من بين أبرز اللاعبين في مركزه خلال فترة وجوده مع نادي روما، قبل أن تتضاعف قيمته بعد انتقاله إلى ليفربول في صفقة كبيرة في يوليو 2018.

وشارك الحارس البالغ من العمر 32 عامًا في ما يقرب من 300 مباراة حتى الآن مع ليفربول، حافظ خلالها على نظافة شباكه في 126 مباراة، وتلقى 258 هدفًا، ومع ذلك، عانى الحارس المخضرم مشاكل بدنية في المواسم الأخيرة، رغم أن قيمته في سوق الانتقالات لا تزال مرتفعة.

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