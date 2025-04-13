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رياضة

بالمر في هجوم تشيلسي، وسام مرسي يقود إيبسوتش تاون

تشيلسي، فيتو
تشيلسي، فيتو

يلتقي تشيلسي ضد إبسويتش تاون اليوم الأحد على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج”.

 

وجاء التشكيل لمباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون كالتالي: 

تشكيل تشيلسي أمام إبسويتش تاون 

حراسة المرمى: سانشيز.

خط الدفاع: توسين، كولويل، تريفوه تشالوباه، مارك كوكوريلا.

خط الوسط: مويسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، كول بالمر.

خط الهجوم: بيدرو نيتو، جاكسون، موديكي.


تشكيل إبسويتش المتوقع أمام تشيلسي 


حراسة المرمى: بالمير.

خط الدفاع: دارا أوشيه، بورجس، لوك فولفيندين، ليف ديفيز

خط الوسط: سام مرسي، جونسون، كايوستي، برودهيد، إنسيسكو.

خط الهجوم: هيرست.

موعد مباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون

من المقرر أن يلتقي تشيلسي ضد إبسويتش تاون اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” بالعاصمة الإنجليزية لندن في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

 

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي أمام إبسويتش تاون

وتذاع مباراة تشيلسي أمام إبسويتش تاون على قناة بي إن سبورتس 2 المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتواجد البلوز في المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج” برصيد 53 نقطة، بينما يحتل فريق إبسويتش تاون المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 73 نقطة
2- آرسنال 63 نقطة
3- نوتينغهام فورست 57 نقطة
4- مانشستر سيتي 55 نقطة
5- أستون فيلا 54 نقطة
6- تشيلسي 53 نقطة
7- نيوكاسل يونايتد 53 نقطة
8- فولهام 48 نقطة
9- برايتون 48 نقطة
10- بورنموث 45 نقطة
11- برينتفورد 43 نقطة
12- كريستال بالاس 43 نقطة
13- مانشستر يونايتد 38 نقطة
14- إيفرتون 38 نقطة
15- توتنهام هوتسبير 37 نقطة
16- وست هام يونايتد 35 نقطة
17- وولفرهامبتون 32 نقطة
18- إبسويتش تاون 20 نقطة
19- ليستر سيتي 18 نقطة
20- ساوثهامتون 10 نقاط

 

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