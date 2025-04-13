موعد مباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

الدوري الإنجليزي، يلتقي تشيلسي ضد إبسويتش تاون اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

ويستضيف فريق تشيلسي نظيره إبسويتش تاون،على ملعب ستامفورد بريدج.

موعد مباراة تشيلسي ضد إبسويتش تاون



من المقرر أن يلتقي تشيلسي ضد إبسويتش تاون اليوم الأحد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” بالعاصمة الإنجليزية لندن في تمام الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

القناة الناقلة لمباراة تشيلسي أمام إبسويتش تاون

وتذاع مباراة تشيلسي أمام إبسويتش تاون على قناة بي ان سبورتس 2 المشفرة، المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويتواجد البلوز في المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “ البريميرليج” برصيد 53 نقطة، بينما يحتل فريق إبسويتش تاون المركز الثامن عشر برصيد 20 نقطة.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز



ليفربول ضد وست هام 3 مساء - بي إن سبورتس 1

تشيلسي ضد إبسويتش تاون 3 مساء - بي إن سبورتس 2

وولفرهامبتون ضد توتنهام 3 مساء - بي إن سبورتس 5

نيوكاسل ضد مانشستر يونايتد 5.30 مساء - بي إن سبورتس 1

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباريات اليوم

1- ليفربول 73 نقطة

2- آرسنال 63 نقطة

3- نوتينغهام فورست 57 نقطة

4- مانشستر سيتي 55 نقطة

5- أستون فيلا 54 نقطة

6- تشيلسي 53 نقطة

7- نيوكاسل يونايتد 53 نقطة

8- فولهام 48 نقطة

9- برايتون 48 نقطة

10- بورنموث 45 نقطة

11- برينتفورد 43 نقطة

12- كريستال بالاس 43 نقطة

13- مانشستر يونايتد 38 نقطة

14- إيفرتون 38 نقطة

15- توتنهام هوتسبير 37 نقطة

16- وست هام يونايتد 35 نقطة

17- وولفرهامبتون 32 نقطة

18- إبسويتش تاون 20 نقطة

19- ليستر سيتي 18 نقطة

20- ساوثهامتون 10 نقاط

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