موعد مباراة المصري ضد بتروجيت في الدوري الممتاز والقناة الناقلة

الدوري المصري، يستضيف المصري فريق بتروجيت اليوم الأحد على ملعب السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الثانية في المرحلة النهائية بمجموعة تحديد بطل الموسم رقم 66 لدوري القسم الأول.

موعد مباراة المصري ضد بتروجت

وتنطلق صافرة مباراة المصري ضد بتروجيت في الرابعة مساء اليوم الأحد ضمن الجولة الثانية في المرحلة النهائية بمجموعة تحديد بطل الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة المصري وبتتروجت

ومن المقرر أن تنقل مباراة المصري وبتروجيت في الدوري المصري عبر شاشة قناة أون سبورت.

وتعادل المصرى مع بيراميدز سلبيا بالجولة الماضية بالدورى المصري، فيما حقق بتروجيت الفوزعلى حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

ويحتل فريق المصرى المركز الرابع في ترتيب مرحلة المنافسة على اللقب بالدوري برصيد 31 نقطة، فيما يحتل بتروجيت المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

حكام مباراة المصري ضد بتروجيت

كانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت مبكرًا عن حكام مباراة المصري ضد بتروجيت كالتالي:

محمد الغازي (حكمًا للساحة).. خالد حسين ومحمد محمود لطفي (مساعدين).. أحمد حمدي (حكمًا رابعًا).. علاء صبري ومحمود أبو الرجال (تقنية الفيديو).





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