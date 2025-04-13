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رياضة

المصري يواجه بتروجيت سعيًا لتجاوز أحزان وداع الكونفدرالية

المصري البورسعيدي،
المصري البورسعيدي، فيتو

الدوري المصري، يستضيف المصري فريق بتروجيت اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية في المرحلة النهائية بمجموعة تحديد بطل الموسم رقم 66 لدوري القسم الأول.

وتقام مباراة المصري ضد بتروجيت في الرابعة عصر اليوم على ملعب السويس الجديد.

حكام مباراة المصري ضد بتروجت

كانت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم أعلنت مبكرًا عن حكام مباراة المصري ضد بتروجت كالتالي:

- المصري ضد بتروجت: محمد الغازي (حكمًا للساحة).. خالد حسين ومحمد محمود لطفي (مساعدين).. أحمد حمدي (حكمًا رابعًا).. علاء صبري ومحمود أبو الرجال (تقنية الفيديو).


ويدخل الفريقان اللقاء بمعنويات مختلفة، حيث تعادل المصرى مع بيراميدز سلبيا بالجولة الماضية بالدورى، فيما حقق بتروجت فوزا مهما على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

 

ويدخل المصري بقيادة التونسى أنيس بوجلبان، المدير الفني مباراة اليوم وهدفه مصالحة جماهير الفريق البورسعيدي بتحقيق الفوز بعد الخروج من ربع نهائي الكونفدرالية على يد سيمبا التنزاني.


فيما يسعى سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجيت، لمواصلة الانتصارات في الفترة الأخيرة بعد صدارة مجموعته في كأس عاصمة مصر، وتحقيق الفوز على الحرس في آخر جولات الدوري.


يحتل فريق المصرى المركز الرابع في ترتيب مرحلة المنافسة على اللقب بالدوري برصيد 31 نقطة، فيما يحتل بتروجت المركز الثامن برصيد 25 نقطة.

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